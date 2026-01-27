Sau gần hai thập kỷ phát triển, Android đã trở thành hệ điều hành phổ biến toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn duy trì những thói quen cũ hoặc ngộ nhận sai lầm ảnh hưởng đến tuổi thọ và độ an toàn của thiết bị.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến người dùng Android cần tránh:

Sử dụng trình diệt ứng dụng chạy ngầm

Một quan niệm sai lầm tồn tại lâu nay là việc tắt thủ công các ứng dụng chạy nền sẽ giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất. Tư duy này xuất phát từ thói quen sử dụng máy tính truyền thống, song Android hoạt động theo cơ chế khác biệt.

Hệ điều hành của Google được thiết kế để tự động quản lý tài nguyên. Việc buộc dừng (force close) một ứng dụng khiến thiết bị phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để khởi động lại ứng dụng đó từ "trạng thái nguội" (cold state) so với việc để nó ngủ đông trong nền. Người dùng chỉ nên can thiệp khi ứng dụng bị treo hoặc hoạt động bất thường.

Một số thói quen của người dùng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn của thiết bị Android. Ảnh: Howtogeek

Cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định

Khả năng cài đặt ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào (sideloading) là ưu điểm về sự tự do của Android nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Tính năng "cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc" luôn bị tắt theo mặc định vì lý do an ninh.

Dù Google Play Protect có khả năng quét mã độc, công cụ này không toàn diện bằng các giao thức bảo mật trên Play Store. Việc tải tệp tin cài đặt (APK) từ các trang web ngẫu nhiên đồng nghĩa với việc đánh cược với rủi ro bảo mật.

Nếu cần thiết, người dùng chỉ nên sử dụng các nguồn uy tín đã được cộng đồng kiểm chứng như APK Mirror.

Bỏ qua các bản cập nhật bảo mật

Người dùng thường chỉ chú ý đến các bản nâng cấp hệ điều hành lớn (như từ Android 15 lên 16) mà xem nhẹ các bản cập nhật nhỏ. Thực tế, các bản vá bảo mật đóng vai trò then chốt trong việc sửa lỗi và lấp các lỗ hổng phần mềm.

Phần mềm không bao giờ hoàn hảo. Việc trì hoãn cập nhật hoặc sử dụng điện thoại đã quá thời hạn hỗ trợ sẽ khiến thiết bị phơi mình trước các cuộc tấn công mạng. Cập nhật thường xuyên là cách đơn giản nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cấp quyền truy cập vô tội vạ

Trước đây, ứng dụng Android có thể truy cập dữ liệu thiết bị khá tự do. Hiện nay, hệ điều hành đã yêu cầu cấp quyền (permissions) cho từng mục như vị trí, danh bạ, camera hay lịch sử cuộc gọi.

Vấn đề nảy sinh khi người dùng đối mặt với quá nhiều thông báo xin cấp quyền và có xu hướng nhấn "Đồng ý" liên tục mà không suy nghĩ.

Cần xem xét kỹ liệu ứng dụng có thực sự cần quyền đó để hoạt động hay không. Ví dụ, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh không cần quyền truy cập danh bạ hay vị trí.

Sạc điện thoại qua cổng USB công cộng

Khi điện thoại sắp hết pin, các cổng USB có sẵn tại sân bay hay quán cà phê thường được xem là “cứu tinh”. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn rủi ro tấn công qua cổng sạc.

Do cáp USB truyền tải cả điện năng và dữ liệu, tin tặc có thể lợi dụng cổng sạc bị xâm nhập để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc cài mã độc vào thiết bị.

Để an toàn, người dùng nên sử dụng bộ sạc cắm trực tiếp vào ổ điện hoặc trang bị thiết bị chặn truyền dữ liệu khi buộc phải dùng cổng công cộng.

(Theo Howtogeek)