Hành trình City Tour mới ra mắt sẽ đồng hành cùng du khách đi qua những danh thắng biểu tượng của Sầm Sơn, thưởng thức ẩm thực bản địa và cảm nhận trọn vẹn sức sống đa sắc màu của đô thị biển xứ Thanh.

Nhắc đến Sầm Sơn, người ta thường nhớ đến biển xanh, bãi cát dài và những mùa hè rộn rã. Phía sau dáng vẻ sôi động của một đô thị du lịch biển là một Sầm Sơn khác, sâu lắng hơn, được bồi đắp bởi những câu chuyện đã đi qua nhiều thế hệ. Ở đó có những ngọn núi lưu giữ truyền thuyết, những thắng tích gắn với tình yêu và lòng thủy chung, những ngôi chùa nép mình giữa thiên nhiên, những địa danh nhắc nhở một thời lịch sử. Và cũng có những khu chợ bình dị, nơi nhịp sống của người dân miền biển diễn ra tự nhiên, chân chất mỗi ngày.

Đầu tháng 9/2026, Thanh Hóa bắt đầu đưa vào thí điểm các tour du lịch xuất phát từ Sầm Sơn, trong đó có hành trình kết nối những điểm đến tiêu biểu. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa và Công ty Cổ phần TM&DL Lê Gia, hứa hẹn làm phong phú thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và đưa du khách đến gần hơn với những giá trị văn hóa, lịch sử của Sầm Sơn.

Lễ công bố Tour du lịch xuất phát từ Sầm Sơn. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Từ những huyền thoại trên núi Trường Lệ

Hành trình bắt đầu từ Đền Độc Cước, một trong những biểu tượng văn hóa - tâm linh nổi tiếng của Sầm Sơn.Truyền thuyết về vị thần tự chia đôi thân mình để bảo vệ dân làng đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường của cư dân vùng biển.

Đền Độc Cước - ngôi đền thiêng bậc nhất vùng biển xứ Thanh. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Từ đỉnh núi Trường Lệ, du khách không chỉ được tìm hiểu truyền thuyết mà còn được chiêm ngưỡng toàn cảnh biển Sầm Sơn từ trên cao.

Men theo triền núi là Hòn Trống Mái - hai khối đá nhỏ bé nhưng mang trong mình một câu chuyện lớn về tình yêu và sự thủy chung. Giữa màu xanh của núi rừng và biển cả, thắng cảnh nổi tiếng ấy vẫn bền bỉ đứng đó như một biểu tượng của Sầm Sơn, thu hút biết bao du khách dừng chân lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hòn Trống Mái - Biểu tượng tình yêu vượt thời gian. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Rời những truyền thuyết, hành trình đưa du khách đến chùa Cô Tiên. Ngôi chùa cổ nép mình bên sườn núi, lưng tựa vào rừng, mặt hướng ra biển. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng sóng như làm chậm nhịp thời gian, mang đến cảm giác bình yên giữa thiên nhiên khoáng đạt.

Khi lịch sử hiện diện bên bờ biển

Không chỉ giàu truyền thuyết, Sầm Sơn còn ghi dấu những trang sử hào hùng tại khu tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc". Những hiện vật, hình ảnh và câu chuyện về những chuyến tàu lịch sử sau Hiệp định Geneva năm 1954 giúp quá khứ như sống dậy, để mỗi bước chân tham quan đều trở thành một hành trình tìm về ký ức của dân tộc.

khu tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc". Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Sầm Sơn trong nhịp sống đời thường

Sau những câu chuyện của truyền thuyết và lịch sử, City Tour đưa du khách trở về với nhịp sống đời thường tại Chợ Cột Đỏ - nơi lưu giữ hơi thở của đô thị biển.

Khi những con tàu trở về cũng là lúc khu chợ bắt đầu nhộn nhịp. Những mẻ hải sản tươi ngon vừa cập bờ, tiếng gọi nhau của người mua, người bán, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống miền biển. Du khách có thể tận mắt cảm nhận nhịp sống của một làng chài, ngắm nhìn những sản vật tươi ngon của biển và khám phá một Sầm Sơn gần gũi, mộc mạc.

Điểm cuối của hành trình là Quảng trường biển Sầm Sơn - không gian rộng mở hướng ra biển, nơi diện mạo trẻ trung và năng động của vùng phố được thể hiện rõ nét. Những lễ hội, chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa mang đến cho quảng trường một nhịp sống sôi động, đặc biệt khi lên đèn. Người dân và du khách cùng gặp gỡ, vui chơi và tận hưởng không khí của một đô thị biển hiện đại.

Quảng trường biển Sầm Sơn - không gian công cộng hiện đại, sôi động bên bờ biển, điểm nhấn của diện mạo đô thị du lịch hôm nay. Ảnh: Vũ Trọng Khôi

Nếu Chợ Cột Đỏ gợi lên một Sầm Sơn mộc mạc, gần gũi thì Quảng trường biển lại mang đến một sắc thái hiện đại và đầy sức sống. Hai sắc thái khác nhau nhưng hài hòa ấy, bổ sung cho nhau, tạo nên diện mạo đa chiều của Sầm Sơn hôm nay.

City Tour Sầm Sơn là hành trình kết nối những sắc màu làm nên một điểm đến đáng nhớ. Đặc biệt, với xe đưa đón, hướng dẫn viên đồng hành, xe điện tham quan và bữa trưa mang hương vị xứ Thanh, giúp hành trình trong ngày trở nên thuận tiện để du khách dành nhiều thời gian hơn cho việc khám phá và cảm nhận. Để rồi khi rời đi, điều mang theo không chỉ là những bức ảnh đẹp, mà còn là cảm nhận khác về Sầm Sơn: một vùng đất giàu ký ức, đậm bản sắc và luôn biết cách làm mới mình.

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Lệ Thanh