Sắc màu Giáng sinh rực rỡ tại Wyndham Danang Golden Bay

Christmas Eve Set Menu - Bữa tiệc Giáng sinh tinh tế

Tại F29 Golden Beef & Sky Bar, không khí Giáng sinh được mở ra bằng một thực đơn được sáng tạo theo tinh thần “tinh tế nhưng không xa cách”. Các đầu bếp kết hợp kỹ thuật Âu hiện đại với những hương vị đặc trưng của mùa lễ hội, tạo nên những món ăn mang tính câu chuyện - mỗi món là một lát cắt của ký ức, của hơi ấm mùa đông và của sự sum vầy.

Bữa tối Đêm Giáng sinh giữa tầng mây - hương vị tinh tế cho một đêm đáng nhớ

Trên từng đĩa, yếu tố lễ hội được thể hiện bằng sắc màu, bố cục và hương thơm, khiến thực khách cảm nhận Giáng sinh không chỉ qua vị giác mà bằng cả thị giác và cảm xúc. Sự chỉn chu trong từng chi tiết - từ nguyên liệu, cách nêm nếm đến cách phục vụ - tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn, phù hợp cho một buổi tối ấm áp bên gia đình, bạn bè hay người thương.

Không gian tầng cao với ánh đèn ấm, tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng và tầm nhìn mở ra thành phố về đêm giúp bữa tối trở nên trọn vẹn hơn. Đây không chỉ là một bữa tiệc, mà là khoảnh khắc để mọi người dừng lại, cảm nhận sự bình yên giữa mùa lễ hội và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới.

New Year’s Buffet Dinner - Hân hoan mừng năm mới

Trong thời khắc cuối cùng của năm, tầng 29 của Wyndham Danang Golden Gar trở thành điểm hẹn của những bữa tiệc ấm áp và rộn ràng. Thực khách được đón chào bằng quầy hải sản tươi ngon, những món nóng quốc tế chế biến trực tiếp tại quầy mở và bộ sưu tập tráng miệng theo phong vị lễ hội được trình bày đẹp mắt. Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, New Year’s Buffet Dinner tái hiện đúng tinh thần của tiệc cuối năm: phong phú, hào hứng và đầy không khí sum vầy.

Đón Giao thừa theo cách trọn vẹn nhất - bữa tiệc buffet phong phú chào khoảnh khắc chuyển giao

Không gian mở nhìn thẳng ra bán đảo Sơn Trà và toàn cảnh Đà Nẵng về đêm mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa lãng mạn. Trong tiếng cụng ly và âm nhạc được tuyển chọn riêng cho đêm 31/12, bữa tiệc trở thành khoảnh khắc để mọi người lắng lại, nhìn về hành trình đã qua và chuẩn bị cho một năm mới đang đến gần hơn từng phút.

Countdown Party 2026 - Thăng hoa trên bầu trời Đà Nẵng

Khi đồng hồ dần tiến tới khoảnh khắc chuyển giao, nhịp đập của đêm hội được đẩy lên cao nhất tại rooftop. Không gian sân thượng - vốn là một trong những điểm ngắm thành phố đẹp nhất - được phủ đầy ánh đèn, sân khấu DJ và hiệu ứng thị giác để tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự.

Khoảnh khắc đếm ngược được dẫn dắt với âm thanh - ánh sáng hoành tráng, để rồi khi tiếng “Happy New Year” vang lên, toàn cảnh Đà Nẵng bừng sáng trong pháo hoa và tiếng reo hò từ khắp nơi.

Chào 2026 từ rooftop - âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc vỡ òa trên bầu trời Đà Nẵng

Đó không chỉ là một bữa tiệc, mà là trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn: nơi mọi người cùng nhau tạm gác lại bộn bề, cùng hòa mình vào dòng năng lượng tích cực để bắt đầu một năm mới thật rạng rỡ.

Festive Afternoon Tea - Ngọt ngào mùa lễ hội

Một phiên bản trà chiều đặc biệt được thiết kế riêng cho mùa lễ hội, với sắc đỏ - xanh đặc trưng và những món bánh bày trí tinh tế. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi chiều thư thả, hoặc cho những ai muốn ghi dấu những khoảnh khắc đẹp dịp cuối năm bên người thân.

Tiệc trà chiều được khoác sắc màu lễ hội

Ưu đãi phòng & Spa - Hoàn thiện kỳ nghỉ lễ hội

Để kỳ nghỉ thêm trọn vẹn, Wyndham Danang Golden Bay mang đến ưu đãi phòng giá tốt trong mùa lễ hội, kết hợp cùng gói Spa Special Offer dành cho khách lưu trú: miễn phí xông hơi Hàn Quốc. Giữa những bộn bề cuối năm, một liệu trình thư giãn nhẹ nhàng luôn là món quà không thể tuyệt vời hơn dành cho chính mình.

Với chuỗi hoạt động được đầu tư kỹ lưỡng cùng không gian dát vàng đặc trưng, Wyndham Danang Golden Bay mang đến cho mùa lễ hội 2025 một bức tranh rực rỡ - nơi mỗi vị khách đều tìm thấy niềm vui, sự ấm áp và những khoảnh khắc đáng nhớ để khép lại năm cũ và chào đón một năm mới nhiều hy vọng.

Khách sạn Wyndham Danang Golden Bay

01 Lê Văn Duyệt, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

resa@dananggoldenbay.com | 0236 3878 999 | www.dananggoldenbay.com

(Nguồn: Wyndham Danang Golden Bay)