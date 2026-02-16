Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/2 (tức 29 Tết), khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; từ đêm 16-17/2 (đêm Giao thừa đến mùng 1 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng ấm ngày 29 Tết. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/2 (tức 29 Tết), có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất 27 độ; đêm và sáng trời lạnh. Thời tiết đêm Giao thừa, Hà Nội không mưa, từ gần sáng ngày mai (mùng 1 Tết) mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21 độ.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng nhận định, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ; khoảng từ chiều tối và đêm được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ trung bình 20-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Dự báo thời tiết ngày 16/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng từ gần sáng ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc gần sáng ngày mai có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.