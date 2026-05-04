Theo Sohu, diễn viên Trần Quán Hy gần đây xuất hiện trong các sự kiện sau thời gian "im hơi lặng tiếng". Dù giải nghệ đã lâu, anh được nhiều khán giả nhận ra và xin chụp ảnh kỷ niệm.

Trần Quán Hy tiều tụy như ông lão dù chỉ mới 46 tuổi.

Ở tuổi 46, tài tử một thời được nhận xét già nua, tiều tụy, "gương mặt hom hem như ông lão". Một số bức ảnh chụp cùng fan cho thấy anh trông xuề xòa, gương mặt nhiều nếp nhăn và ngoại hình không còn giữ được phong độ.

Thời gian qua, diễn viên tập trung phát triển công việc kinh doanh online và chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường đăng các khoảnh khắc đời thường, bày tỏ tình yêu với vợ và con gái.

Từng là "trai hư", hình ảnh Trần Quán Hy hết lòng vì vợ con giúp anh ghi điểm trở lại trong mắt khán giả. Diễn viên tâm sự gia đình nhỏ mang lại cho anh cảm giác ấm áp, an toàn.

Trần Quán Hy bên vợ con.

"Tôi biết tôi muốn trở thành người bố như thế nào. Mong trong lòng con, tôi là ông bố tốt. Mong Alaia - con gái tôi được là chính mình, được đi con đường mà con chọn còn tôi sẽ là huấn luyện viên phía sau", anh chia sẻ.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, là mỹ nam được yêu thích bậc nhất châu Á những năm 2000. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu…

Năm 2008, cả làng giải trí dậy sóng vì scandal tình ái của Trần Quán Hy. Hơn 1000 bức ảnh và clip nóng của tài tử với hàng chục mỹ nhân Hoa ngữ được tung tràn lan trên mạng, trong đó có Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng...

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao sụp đổ chỉ trong 1 ngày. Tất cả những dự án phim, hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình đồng loạt loại bỏ tên Trần Quán Hy. Từ đó, nam diễn viên rút khỏi làng giải trí và ra nước ngoài sinh sống.

Diễn viên muốn làm người cha tốt.

Năm 2017, anh kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi - cô gái nổi tiếng trong giới người mẫu, từng tham gia show diễn của Victoria's Secret. Nữ người mẫu chấp nhận bên cạnh anh dù gia đình phản đối vì những vết nhơ quá khứ.

Cuộc sống của anh hiện tại hạnh phúc, chỉ xoay quanh gia đình, thời trang và những sở thích cá nhân. Anh luôn động viên, ủng hộ vợ trong sự nghiệp, không ngại trông con cho vợ đi diễn, chụp hình thời trang.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu