Cơ cấu khung cán bộ quản lý, giáo viên sau sắp xếp

Theo UBND TP Hà Nội, cơ cấu khung cán bộ quản lý của các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sắp xếp gồm hiệu trưởng/giám đốc trung tâm, phó hiệu trưởng/phó giám đốc trung tâm (gọi chung là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng).

Sau sắp xếp, các trường mới được thành lập bao gồm các điểm trường (trong đó mỗi trường học trước khi sáp nhập là một điểm trường), có hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Mỗi điểm trường có 1 phó hiệu trưởng (bao gồm cả điểm trường là trụ sở chính). Trường hợp trước khi sắp xếp trường đã có các điểm trường trực thuộc thì sau sắp xếp các điểm trường đó nếu tiếp tục duy trì hoạt động dạy học thì được xác định là một cơ sở thuộc điểm trường và bố trí vị trí giáo vụ tại các cơ sở đó (không bố trí phó hiệu trưởng phụ trách).

Với đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, sẽ tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên và nhân viên hiện có của các trường được sáp nhập vào trường mới thành lập sau sáp nhập.

Đối với giáo viên, cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm đối với môn học và hoạt động giáo dục theo quy mô số lớp của trường trước sắp xếp; giáo viên dạy chưa đủ số giờ quy định được bố trí dạy tại trường chính, tại các điểm trường của trường cho đủ định mức giờ dạy theo quy định.

Nguyên tắc chọn hiệu trưởng

Về nguyên tắc chung, đối với các trường trực thuộc UBND cấp xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bố trí sắp xếp đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ (gồm cán bộ quản lý, viên chức giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động).

Đối với các đơn vị thuộc Sở GD-ĐT, tập thể lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo về công tác bố trí sắp xếp đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ (gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động).

Giáo viên và học sinh tại một trường học tại Hà Nội.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bổ nhiệm phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Chính phủ, quy định của Bộ GD-ĐT, Thành ủy Hà Nội, UBND TP và các quy định khác có liên quan (nếu có).

Đối với hiệu trưởng, thời gian công tác còn lại phải đảm bảo đủ từ 36 tháng trở lên. Trường hợp đặc biệt còn thời gian công tác từ 12 tháng trở lên, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chịu trách nhiệm quyết định; đối với chức danh hiệu trưởng đơn vị thuộc Sở GD-ĐT, tập thể Lãnh đạo Sở xem xét, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP cho ý kiến. Thời gian tính tuổi từ tháng 7/2026.

Về nguyên tắc cụ thể, nguyên tắc 1 hiệu trưởng/1 trường. Số hiệu trưởng còn lại (nếu có), bố trí ở vị trí cấp dưới liền kề (nếu đủ điều kiện) hoặc bố trí tại các vị trí khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn điều kiện liên quan, trình độ chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ.

Khi thực hiện sắp xếp, đối với những trường hợp là hiệu trưởng mà không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới, có thể được xem xét để giới thiệu bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc chức vụ tương đương ở nơi khác (nếu đủ tiêu chuẩn điều kiện). Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các trường học, nếu địa phương có nhu cầu kiện toàn chức vụ hiệu trưởng hoặc tương đương thì những trường hợp đã từng là hiệu trưởng nhưng khi sắp xếp chỉ được bố trí ở vị trí hiệu phó và tương đương sẽ tiếp tục được xem xét ưu tiên giới thiệu bố trí vào vị trí hiệu trưởng và tương đương nếu đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định.

Sau khi có phương án cấp trưởng, các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng khác của các trường sáp nhập được bố trí làm phó hiệu trưởng (phụ trách 1 điểm trường) hoặc bố trí vị trí khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường của cán bộ.