Thông tin được Bộ GD-ĐT đưa ra trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ, Thủ tướng, Bộ đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025. Điều này tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Theo Bộ GD-ĐT, các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Bộ GD-ĐT cũng nhìn nhận tồn tại khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 40%). Trong đó nhiều xã bố trí 1 công chức phụ trách nhiều lĩnh vực gồm có lĩnh vực giáo dục làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Ví dụ như Quảng Trị có 88/88 xã, Hà Tĩnh có 57/69 xã, TP Hải Phòng có 76/114 xã; TPHCM có 80/168 xã, Gia Lai có 99/135 xã. Cá biệt Đồng Nai có 2 xã không có công chức phụ trách giáo dục.

Nguyên nhân là do cấp xã trước đó không có bộ phận chuyên môn riêng về giáo dục, trong thời gian ngắn chưa có đủ nhân sự có chuyên môn để bố trí công việc. Dù Bộ GD-ĐT đã tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện một cách hệ thống, đầy đủ và dễ tiếp cận nhưng mới chỉ cải thiện bước đầu.

Giáo viên và học sinh tại một trường tiểu học. Ảnh: Thanh Hùng.

Bộ GD-ĐT cũng đã có hướng dẫn các tỉnh, thành sắp xếp, cơ cấu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị.

Cụ thể, tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế: Tập trung phát triển các cơ sở giáo dục quy mô lớn, đạt hoặc vượt số lớp tối đa theo quy định hiện hành nếu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, năng lực quản lý (Bộ GD-ĐT sẽ sửa các quy định không phù hợp với thực tiễn giai đoạn mới).

Tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo: Sắp xếp linh hoạt, phù hợp thực tiễn, phát triển mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng số đối với các trường trong diện thực hiện sắp xếp để kết nối liên thông giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường.

Các mô hình thí điểm giai đoạn 1 (vận hành từ 1/7/2026) gồm:

- Mô hình 1: Trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu: Cấu trúc gồm 1 trường chính có các phân hiệu, điểm trường. Cơ cấu nhân sự gồm 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 1 bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trưởng để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

- Mô hình 2: Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn: Được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau; cấu trúc gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học. Cơ cấu nhân sự gồm 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.