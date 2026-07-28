Theo kế hoạch, đối với các trường cao đẳng và trung cấp, Hà Nội sẽ sắp xếp 19 trường (gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp) thành 10 trường (gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp).

Cụ thể, giữ nguyên để thực hiện tái cấu trúc đối với 5 trường gồm: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Trong đó, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội xây dựng Đề án nâng cấp lên thành trường cao đẳng đa ngành.

Đối với 14 trường còn lại, thực hiện sắp xếp, hợp nhất thành 5 trường như sau:

- Hợp nhất Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thành Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

- Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội thành Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội.

- Sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội thành Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

- Sáp nhập và hợp nhất Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội vào Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

- Sáp nhập Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội, Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội vào Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thành Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô. Ảnh: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, Hà Nội cũng sắp xếp từ 29 xuống thành 14 trung tâm.

Sau khi trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề sẽ chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề với 5 trung tâm GDNN-GDTX.

Đối với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thành phố giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô.

Quý độc giả xem chi tiết kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập của Hà Nội dưới đây: