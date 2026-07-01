Ngày 30/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030).

Trang bị tài liệu nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ từ Trung ương xuống địa phương.

Sổ tay được xây dựng nhằm hệ thống hóa các cơ chế, chính sách, quy định, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình, tạo nguồn tài liệu thống nhất để cán bộ các cấp thuận tiện tra cứu, vận dụng trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng giúp hạn chế tình trạng triển khai không thống nhất giữa các địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng truyền thông chính sách đến cơ sở.

Điểm đáng chú ý là Sổ tay không chỉ tổng hợp các quy định hiện hành mà còn hướng dẫn cụ thể việc triển khai các hợp phần của chương trình, bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, giảm nghèo đa chiều và phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn. Bên cạnh đó, tài liệu cập nhật nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, phát triển thôn thông minh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh... Qua đó, cán bộ cơ sở có thêm căn cứ để tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người dân tiếp cận các chủ trương, chính sách cũng như những mô hình phát triển phù hợp.

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đến năm 2030, chương trình phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người dân nông thôn lên gấp 2,5-3 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước; tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước giảm bình quân 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%; khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Việc ban hành Sổ tay cho thấy, cùng với đầu tư nguồn lực, chuẩn hóa tài liệu và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ là giải pháp quan trọng nhằm giảm nghèo thông tin. Khi đội ngũ làm công tác tuyên truyền được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, việc truyền tải chính sách sẽ thống nhất, dễ hiểu và hiệu quả hơn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin chính xác, chủ động tham gia và thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia.