Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2 đến 4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.
Tối 9/10, nước lũ vẫn mênh mông khắp thôn Trung Kiên (xã Trung Giã, Hà Nội).
Đêm 9/10, hàng loạt xuồng cứu hộ, động cơ được các chiến sĩ Sư đoàn 312 khẩn trương vận chuyển đến làm nhiệm vụ cứu trợ, cứu hộ. Lực lượng đã triển khai công việc xuyên đêm, nhằm tiếp cận nhanh nhất các khu vực bị cô lập và đảm bảo không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch.
Trên những chiếc xuồng cứu hộ, mì tôm, cơm suất nóng hổi, nước uống... được chất đầy, nhanh chóng để đưa đến từng hộ dân đang mắc kẹt giữa vùng nước lũ.
Do nước lũ dâng cao, nhiều lối vào thôn bị ngập sâu, cây cối che khuất, công tác tìm đường từ điểm tập kết hàng cứu trợ đến các hộ dân bị cô lập gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dò từng tuyến đường ngập, tránh nguy hiểm và đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng người.
Công tác cứu trợ diễn ra trong điều kiện rất nguy hiểm. Lũ lớn khiến nhiều bức tường xung quanh khu vực bị sập, tạo ra các dòng nước xiết.
Trong quá trình di chuyển, nhiều cán bộ, chiến sĩ buộc phải nhảy xuống dòng nước lũ để giữ xuồng, chằng buộc dây an toàn, rồi từ từ đưa phương tiện thoát khỏi khu vực nước cuốn. Mỗi mét di chuyển đều tiềm ẩn rủi ro, nhưng họ vẫn nỗ lực hết sức để tiếp cận và hỗ trợ người dân.
Hiện hơn 1.000 người dân bị cô lập tại xã Trung Giã đã được tiếp tế đầy đủ nhu yếu phẩm. Nhiều hộ gia đình ở các khu vực ngập sâu cũng đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.
Theo chính quyền địa phương, công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được triển khai vào sáng 10/10 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân còn đang mắc kẹt giữa dòng lũ.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã - cho biết, ngay sau khi bão quét qua với lượng mưa đặc biệt lớn, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã lập tức xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp. Các lực lượng chức năng được huy động để kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại những điểm bị cô lập do nước lũ.
Hơn 16.000 người bị cô lập do ngập lụt, nhiều khu vực nước vẫn chưa rút
Sáng 10/10, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết, đến 2h cùng ngày, nước tại hồ Hoa Sơn và cầu Bãi đã tràn tự do. Mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,15m, vượt báo động III tới 2,15m, vượt ngưỡng an toàn.
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/10, tuyến đường sắt qua các thôn Thống Nhất, Trung Kiên, Đo (xã Trung Giã) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vỡ, khiến nước tràn vào khu dân cư. Trên quốc lộ 3, nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu: đoạn qua Nhà máy Yamaha ngập khoảng 200m, sâu 1,5m; đoạn từ Nhà máy Việt Tín đến Nhà văn hóa Xuân Sơn ngập 500m, sâu 1,2m. Một số tuyến khác như tỉnh lộ 35, 296 và đường Minh Trí – Bắc Sơn cũng trong tình trạng ngập từ 1–1,5m, giao thông chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.
Đến sáng 10/10, nước tại xã Trung Giã vẫn chưa có dấu hiệu rút. Toàn xã có 18 thôn bị ngập, với 4.041 hộ (16.417 nhân khẩu) bị cô lập. Chính quyền đã di dời 862 hộ (3.434 người), còn khoảng 1.412 hộ (5.866 người) tại các thôn An Lạc, Đô Tân, Lai Sơn, Đo, Trung Kiên vẫn trong vùng nguy cơ cao, cần tiếp tục sơ tán.
Riêng tại thôn Đô Tân, có 844 hộ (3.210 nhân khẩu) đang bị cô lập. Lực lượng cứu hộ mới di dời được 10 hộ (26 người), hiện còn 834 hộ (3.184 người) chưa thể tiếp cận do nước sâu, địa hình rộng và trời tối. Tương tự, thôn Đo với 120 hộ (650 người) cũng đang được hỗ trợ tiếp cận, song nước chảy xiết khiến việc di dời gặp nhiều khó khăn. Công tác sơ tán sẽ tiếp tục triển khai trong sáng nay.
Cùng thời điểm, tại xã Đa Phúc (giáp ranh Trung Giã), mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn khoảng 5km đê chính, gây ngập sâu khu vực ngoài đê. Nguy cơ ngập lan vào khu vực trong đê do ảnh hưởng từ sự cố đường sắt vỡ đoạn qua Trung Giã.
Ngay trong đêm 9/10, UBND xã Đa Phúc đã phát lệnh khẩn, yêu cầu người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, không ở lại khu vực ngập lũ; đồng thời kê cao tài sản, chằng chống nhà cửa, đưa vật nuôi và phương tiện lên khu vực an toàn.
Ngô Huyền