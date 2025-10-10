Tối 9/10, nước lũ vẫn mênh mông khắp thôn Trung Kiên (xã Trung Giã, Hà Nội).

Đêm 9/10, hàng loạt xuồng cứu hộ, động cơ được các chiến sĩ Sư đoàn 312 khẩn trương vận chuyển đến làm nhiệm vụ cứu trợ, cứu hộ. Lực lượng đã triển khai công việc xuyên đêm, nhằm tiếp cận nhanh nhất các khu vực bị cô lập và đảm bảo không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch.

Trên những chiếc xuồng cứu hộ, mì tôm, cơm suất nóng hổi, nước uống... được chất đầy, nhanh chóng để đưa đến từng hộ dân đang mắc kẹt giữa vùng nước lũ.

Do nước lũ dâng cao, nhiều lối vào thôn bị ngập sâu, cây cối che khuất, công tác tìm đường từ điểm tập kết hàng cứu trợ đến các hộ dân bị cô lập gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dò từng tuyến đường ngập, tránh nguy hiểm và đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng người.

Công tác cứu trợ diễn ra trong điều kiện rất nguy hiểm. Lũ lớn khiến nhiều bức tường xung quanh khu vực bị sập, tạo ra các dòng nước xiết.

Trong quá trình di chuyển, nhiều cán bộ, chiến sĩ buộc phải nhảy xuống dòng nước lũ để giữ xuồng, chằng buộc dây an toàn, rồi từ từ đưa phương tiện thoát khỏi khu vực nước cuốn. Mỗi mét di chuyển đều tiềm ẩn rủi ro, nhưng họ vẫn nỗ lực hết sức để tiếp cận và hỗ trợ người dân.

Hiện hơn 1.000 người dân bị cô lập tại xã Trung Giã đã được tiếp tế đầy đủ nhu yếu phẩm. Nhiều hộ gia đình ở các khu vực ngập sâu cũng đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Theo chính quyền địa phương, công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được triển khai vào sáng 10/10 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân còn đang mắc kẹt giữa dòng lũ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã - cho biết, ngay sau khi bão quét qua với lượng mưa đặc biệt lớn, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã lập tức xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp. Các lực lượng chức năng được huy động để kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại những điểm bị cô lập do nước lũ.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2 đến 4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.