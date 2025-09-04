Người Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng Trăng máu - nguyệt thực toàn phần vào đêm 7/9, rạng sáng 8/9 tới. Hiện tượng thiên văn này xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng hoặc xấp xỉ thẳng hàng.

Trăng máu tạo ra một khung cảnh ngoạn mục hiếm gặp. Ảnh: Newscientist

Trong thời gian đó, Mặt Trăng sẽ nằm hoàn toàn trong vùng bóng của Trái Đất với bề mặt là màu đỏ máu, một khung cảnh ngoạn mục hiếm gặp. Hiện tượng này được gọi là Trăng máu.

Hiện tượng nguyệt thực sắp tới sẽ kéo dài trong 5 giờ 27 phút, với pha toàn phần diễn ra trong 1 giờ 22 phút từ 0h30 đến 1h52 rạng sáng ngày 8/9.

Các khu vực quan sát được tốt nhất là châu Phi và châu Âu, có thể quan sát nguyệt thực toàn phần ngay sau hoàng hôn.

Châu Á và châu Úc quan sát tốt nhất vào nửa đêm hoặc trước bình minh. Bắc và Nam Mỹ không thể quan sát được vì Mặt Trăng nằm dưới đường chân trời.

Có khoảng hơn 7 tỷ người trên thế giới có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này, trong đó khoảng 6,2 tỷ người sẽ thấy được toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối.

Việt Nam là một trong số các quốc gia nằm trong khu vực thuận lợi nhất để quan sát Trăng máu.

Các mốc thời gian quan trọng của nguyệt thực sắp tới gồm: 22h28 ngày 7/9, nguyệt thực nửa tối bắt đầu. Nguyệt thực một phần sẽ bắt đầu lúc 23h27 phút, ngày 7/9.

Trăng máu chính thức bắt đầu lúc 0h30 ngày 8/9, đạt cực đại vào 1h11. Ảnh minh hoạ: Space

Giai đoạn Trăng máu chính thức bắt đầu lúc 0h30 ngày 8/9, đạt cực đại vào 1h11. Nguyệt thực toàn phần kết thúc lúc 1h52, ngày 8/9.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), nguyệt thực lần này diễn ra chỉ 2,6 ngày trước khi Mặt Trăng đạt vị trí cận địa khiến nó trông to hơn và tối hơn bình thường - một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng "siêu Trăng máu".

Nguyệt thực hoàn toàn vô hại đối với mắt, do đó bạn có thể quan sát trực tiếp Trăng máu mà không cần phải có những dụng cụ chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu có kính thiên văn hay ống nhòm để quan sát thì sẽ thú vị hơn nhiều.

Điều kiện để quan sát Trăng máu tốt nhất sẽ là trời quang mây và bạn cần chọn nơi có tầm nhìn thoáng, không gian rộng, ít vật cản. Đồng thời, nên tránh nơi bị ánh sáng nhân tạo (đèn đường, đèn của các tòa nhà) chiếu thẳng vào mắt từ phía trên.

Ngoài nguyệt thực toàn phần, vào ngày 21/9 tới, Sao Thổ với hệ thống vành đai tuyệt đẹp sẽ đạt đến vị trí đối diện với Mặt Trời trên bầu trời.

Nó sẽ mọc lên từ hướng đông ngay sau khi Mặt Trời lặn, lên cao nhất vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương và tiếp tục ẩn hiện gần đường chân trời hướng tây lúc bình minh.