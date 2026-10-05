15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay quốc tế Cần Thơ đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội) trong sáng 5/10. Đây là đợt vận chuyển thứ 3 được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự và cũng là đợt chuyển số lượng mẫu lớn nhất.

10h15 sáng 5/10, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không – Không quân) chở theo 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay quốc tế Cần Thơ đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Sau khi máy bay hạ cánh và di chuyển vào khu vực nhà chờ, Ban tổ chức thực hiện nghi thức đưa các thùng mẫu sinh phẩm xuống máy bay CASA-295. Các mẫu sinh phẩm được đựng trong hơn 160 thùng chuyên dụng với tổng trọng lượng khoảng 2.100kg.

Ban tổ chức đã tiến hành tổ chức nghi lễ dâng hoa, dâng hương, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc. Đây là đợt vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thứ 3 được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự và cũng là đợt vận chuyển số lượng mẫu lớn nhất từ trước tới nay.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, việc tổ chức thực hiện các chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, Quân chủng đã tổ chức xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, từ con người cho tới máy bay và các phương tiện bảo đảm.

“Về phi công, chúng tôi lựa chọn những phi công tốt nhất, có trình độ bay tốt nhất, trực tiếp Lữ đoàn trưởng thực hiện nhiệm vụ bay chính và các phi công dày dặn kinh nghiệm khác. Đây là những phi công mũi nhọn được tập trung đào tạo bài bản và có trình độ cao để tổ chức chuyến bay bảo đảm an toàn”, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu chia sẻ.

Theo vị Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân, trên cơ sở các chuyến bay đã được tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối, Quân chủng sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị phía Nam để tổ chức vận chuyển hài cốt, mẫu hài cốt liệt sĩ.

“Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, là dịp để chúng tôi tri ân sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước, đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ. Cho nên chúng tôi đã quán triệt và bộ đội xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện”, Thiếu tướng Lâu xúc động nói.





Sau lễ nghi lễ dâng hoa, dâng hương, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm được đưa lên 20 xe cứu thương để tiếp tục vận chuyển tới Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.