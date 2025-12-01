Ốc sên Pháp. Ảnh: Cooking frog

Theo hãng tin BBC, Jean-Mathieu Dauvergne, quản lý trang trại L'Escargot Des Grands Crus ở Bouzy, gần Reims, miền nam Pháp cho biết, họ đã bị mất toàn bộ số ốc sên tươi và đông lạnh. Theo ông Dauvergne, số ốc sên bị lấy trộm đủ cho 10.000 bữa và đây là một "cú sốc thực sự" đối với toàn bộ đội ngũ trước mùa lễ hội.

Kẻ trộm đã đột nhập vào trang trại vào đêm 24/11, cắt hàng rào bảo vệ, rồi xâm nhập vào các tòa nhà bên trong. Tuy nhiên, tới cuối tuần qua, đơn khiếu nại mới được nộp cho cảnh sát.

Cảnh sát đang truy tìm trong khi trang trại cố gắng bổ sung nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu cuối năm của khách hàng. Ốc sên ăn được, gọi là Escargot là một món ngon của Pháp, thường được nấu với bơ tỏi hoặc rượu. Doanh số bán ốc sên thường tăng lên vào tháng 12 do mọi người thường mua món này cho dịp Giáng sinh và Năm mới.

Trang trại L'Escargot Des Grands Crus cung cấp sản phẩm cho nhà hàng Les Crayères được gắn sao Michelin ở Reims cũng như các cửa hàng bán đồ ăn ngon khác và khách hàng cá nhân.

Hình ảnh trang trại sau vụ trộm cho thấy các kệ hàng và tủ lạnh gần như trống trơn. Ông Dauvergne nói: "Toàn bộ sản phẩm hoàn thiện đã bị đánh cắp khỏi cửa hàng và nguyên liệu thô từ phòng thí nghiệm của tôi cũng bị lấy cắp. Đó là hàng tích trữ cuối năm của chúng tôi".

Trong khi nhiều nơi ốc sên bị coi là sâu bọ, tại Pháp, sinh vật này lại trở thành món khai vị đắt đỏ thường chỉ dành cho giới sành ăn và thượng lưu. Món ốc sên Pháp thường được chế biến cầu kỳ để đảm bảo vệ sinh và khử độc.