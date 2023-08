Bà Rịa - Vũng Tàu cấm ép học sinh mua đồng phục

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022, sở đã có chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đồng phục theo quy định. Tuy nhiên, một số trường chưa thực hiện nghiêm, gây phiền hà và tốn kém cho gia đình học sinh, sinh viên. Do đó, năm nay, sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy định và có sự giám sát để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh.

Cụ thể, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các trường tuyệt đối không bắt buộc học sinh may hay mua đồng phục mới vào đầu năm học. Nhà trường không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước và được sự đồng thuận của ban đại diện phụ huynh học sinh của trường.

Sở yêu cầu không in phù hiệu trên áo, không may thêm các họa tiết như: cà vạt, nơ, viền… trên đồng phục học sinh và lễ phục. Bảng tên học sinh, phù hiệu (logo) do trường làm riêng và trang bị cho học sinh vào đầu năm học để học sinh tự may hoặc ép trên áo.

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có cụ thể hoá quy định về đồng phục cho học sinh phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, điều kiện thời tiết và dễ tìm mua hoặc may để không tạo ra sự khác biệt giữa các học sinh với nhau.