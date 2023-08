Bị tố bán đồng phục, ép mua ba lô: Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú nói do nhân viên làm sai! Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú (TP.HCM), xác nhận nội dung trong bài đăng trên mạng xảy ra tại trường nhưng khẳng định nhà trường không có chủ trương bắt buộc học sinh mua balo như đăng tải trên mạng xã hội. Theo ông Nhân, trước khi tổ chức nhận hồ sơ nhập học, trường đã triển khai cho cán bộ, giáo viên nắm rõ quy định để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai cho phụ huynh, học sinh, một nhân viên nhà trường đã trao đổi không chính xác chủ trương của trường. Sự việc này lãnh đạo Trường THPT Bình Phú không hay biết, cho đến khi bị đăng tải trên mạng xã hội. "Chúng tôi đã làm việc với nhân viên nhà trường để chấn chỉnh sau khi bị phản ánh. Nhân viên này cũng đã nhận khuyết điểm trong sự việc. Tôi khẳng định, phụ huynh, học sinh mua balo, đồng phục trên tinh thần tự nguyện, nhà trường hoàn toàn không bắt ép", ông Nhân nói. Cũng theo ông Nhân, từ năm học 2022- 2023 nhà trường không dùng từ "combo" và cũng không ép học sinh mua đồng phục theo bộ mà học sinh thoải mái lựa chọn. "Thậm chí, phụ huynh học sinh có thể chọn nhà cung cấp khác hoặc mua vải tự may, miễn sao đúng với màu và mẫu mã đồng phục của trường", ông Nhân nói. Đồng thời hiệu trưởng này cho biết, dự kiến tháng 10 tới, trường sẽ mở thêm một đợt bán đồng phục để học sinh có thể mua bổ sung nếu cần thiết bởi từ đầu năm có nhiều em do điều kiện kinh tế chưa mua hoặc chỉ mới mua một phần...