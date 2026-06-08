Trên thực tế, không ít trường hợp người đi xe máy vẫn sử dụng phương tiện có gương chiếu hậu bị rạn mặt kính, nứt vỡ, biến dạng sau va chạm hoặc trong quá trình sử dụng. Nhiều người cho rằng chỉ cần xe vẫn lắp gương là không vi phạm. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa hoàn toàn chính xác theo quy định pháp luật hiện hành.

Gương chiếu hậu của một chiếc xe máy bị vỡ nhưng vẫn được chủ xe sử dụng hàng ngày. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, phương tiện xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông phải bảo đảm đầy đủ trang thiết bị an toàn theo thiết kế, trong đó bắt buộc phải có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Còn tại Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi lắp gương chiếu hậu không đúng quy định đối với xe máy sẽ bị phạt khá nặng. Cụ thể, phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, hoặc có nhưng không có tác dụng.

Trao đổi nhanh với PV VietNamNet, một cán bộ thuộc Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua có nhiều tranh cãi xảy ra giữa người điều khiển xe máy và lực lượng chức năng liên quan đến việc mô tô, xe máy bị phạt vì không có gương chiếu hậu, hoặc có nhưng gương không đúng chuẩn hay bị hư hỏng, thiếu an toàn.

Theo vị này, gương chiếu hậu của mô tô, xe máy phải đảm bảo ít nhất 2 tiêu chí: Có ít nhất 1 gương ở phía bên tay trái người lái và gương này phải có tác dụng quan sát phía sau theo đúng quy chuẩn hiện hành.

"Trường hợp người điều khiển chỉ có gương bên phải, hoặc gắn các loại gương cầu quá nhỏ để đối phó, mặt gương bị rạn nứt vỡ không thể quan sát được phía sau đều có thể bị CSGT nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định", cán bộ này chia sẻ.

Có thể thấy, không ít người vì tiện dụng hoặc để cho gọn sẵn sàng lắp những loại gương chiếu hậu thời trang với góc đặt thấp, bản mặt kính siêu nhỏ, gần như không có tác dụng gì trong việc quan sát.

Hơn nữa, các trường hợp gương chiếu hậu bị nứt vỡ ở gần trung tâm mặt gương, tạo ra vùng khuất và biến dạng hình ảnh phản chiếu có thể gây khó khăn khi quan sát và thậm chí nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng gương chiếu hậu không đúng chuẩn hoặc bị hư hỏng không chỉ là vấn đề “có bị phạt hay không”, mà quan trọng hơn là làm giảm khả năng xử lý tình huống của người lái.

Vì vậy, khuyến cáo từ chuyên gia cũng như các hãng xe là luôn lắp đặt gương chiếu hậu đúng chuẩn. Nếu có thể nên lắp cả hai bên để có tầm quan sát tốt nhất trong mọi tình huống.

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