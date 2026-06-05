Trong thói quen lái xe hàng ngày, không ít tài xế vẫn xem việc bật đèn xi-nhan khi chuyển làn như một thao tác “phụ”, có thể bỏ qua nếu quan sát thấy đường vắng hoặc nghĩ rằng không ai để ý. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, đây lại là một trong những lỗi cơ bản nhưng có mức xử phạt không hề nhẹ.

Nhiều tài xế "quên" bật xi-nhan khi chuyển làn. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô khi chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước sẽ bị xử phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, hành vi này còn bị trừ 2 điểm trên GPLX. Trong trường hợp chuyển làn không xi-nhan dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt có thể tăng lên tới 20-22 triệu đồng và bị trừ đến 10 điểm GPLX.

Trên thực tế, lỗi không bật xi-nhan khi chuyển làn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt trên đường cao tốc.

Theo thông tin từ Cục CSGT, chỉ trong ít ngày (từ 15/5 - 2/6), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã ghi nhận 154 trường hợp vi phạm trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây liên quan đến hành vi lái xe chuyển làn không có tín hiệu báo trước; lập biên bản xử lý 64 trường hợp; gửi thông báo vi phạm (phạt nguội) đối với 90 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 760 triệu đồng.

(Nhiều tài xế 'quên' bật xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc. Nguồn video: Cục CSGT)

Đại diện Cục CSGT cho biết, không ít tình huống tài xế “tạt đầu” sang làn khác mà không báo hiệu, khiến xe phía sau bị bất ngờ, phải phanh gấp hoặc đánh lái né tránh. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến va chạm dây chuyền, đặc biệt trên các tuyến đường vành đai hoặc cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông đường bộ, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc. Trước khi chuyển làn, người điều khiển phương tiện phải bật tín hiệu báo hướng rẽ, quan sát kỹ phía trước, phía sau và hai bên để bảo đảm an toàn.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe tại Hà Nội cho rằng, xi-nhan không chỉ là tín hiệu mang tính thủ tục, mà là ngôn ngữ giao tiếp cơ bản giữa các phương tiện. Việc thiếu tín hiệu khi chuyển làn đồng nghĩa với việc tước đi khả năng phản ứng của các xe xung quanh, làm tăng rủi ro tai nạn trong tích tắc.

Theo anh Tùng, mức phạt đối với lỗi này không dừng lại ở việc phạt tiền. Với cơ chế trừ điểm GPLX, mỗi lần vi phạm đều ảnh hưởng trực tiếp đến "hồ sơ” của tài xế. Khi bị trừ hết điểm, người điều khiển phương tiện sẽ phải tham gia kiểm tra lại kiến thức pháp luật giao thông để được phục hồi.

"Hiện nay, các loại camera AI, giám sát trên đường cũng như camera hành trình trên các phương tiện đi đường rất nhiều. Chỉ cần một lần chuyển làn "quên" xi-nhan được ghi nhận, tài xế có thể mất nửa tháng lương như chơi", anh Tùng nhấn mạnh.

Chỉ với thao tác "búng tay" bật xi-nhan khi chuyển làn có thể giúp chúng ta an toàn hơn trên đường. Ảnh: Carmudi

Một số tài xế thừa nhận, thói quen quên bật xi-nhan thường xuất phát từ tâm lý chủ quan hoặc thao tác lái xe thiếu quan sát. Tuy nhiên, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng dày đặc, chỉ một hành động thiếu tín hiệu cũng có thể tạo ra chuỗi phản ứng nguy hiểm trên đường.

Vì vậy, việc tuân thủ quy tắc bật xi-nhan khi chuyển làn không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là kỹ năng tối thiểu để đảm bảo an toàn. Trong giao thông hiện đại, một thao tác nhỏ nhưng đúng lúc có thể quyết định giữa an toàn và rủi ro - thậm chí giữa vài triệu đồng tiền phạt và một vụ tai nạn không mong muốn.

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