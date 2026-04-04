Năm 2021, PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung được Bộ Y tế điều động vào tham gia chống dịch Covid-19 tại Củ Chi, TPHCM. Những tháng gắn bó với thành phố ở thời điểm ngặt nghèo đã để lại cho ông những kỷ niệm không quên. Và đó là động lực để ông cùng gia đình chuyển công tác vào sinh sống tại TPHCM hồi đầu năm 2022.

Thời gian gắn bó với TPHCM tuy chưa dài nhưng ông đã được người dân thành phố lựa chọn trở thành người đại diện tại diễn đàn Quốc hội. Chính điều đó càng thôi thúc ông phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung. Ảnh: NVCC

Trong chương trình hành động đặt ra khi tranh cử, ông Trung đã nêu 4 định hướng hành động nếu trúng cử, gồm: Tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị thông minh.

Giờ đây, khi đã có thể bắt tay thực hiện các hướng hành động đề ra, ông chia sẻ: “Đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở chính là đầu tư cho sự an toàn và phát triển bền vững của đất nước, chính vì vậy, trong 4 định hướng tôi đã cam kết trong chương trình hành động của mình, tôi xác định đây là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ này”.

Theo ông Trung, thực tiễn cho thấy, nếu hệ thống dự phòng vững mạnh và tuyến y tế cơ sở hiệu quả sẽ giúp sẵn sàng ứng phó dịch bệnh, phát hiện sớm, giảm áp lực cho hệ thống điều trị và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Để cụ thể hóa, ông cho biết sẽ tập trung tham gia hoàn thiện pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nhất là đầu tư hơn cho trạm y tế xã/phường, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm. Đồng thời, ông sẽ đề xuất xây dựng và hoàn thiện các quy định về hệ thống dữ liệu sức khỏe, giám sát dịch bệnh theo thời gian thực, tạo nền tảng cho việc hoạch định chính sách y tế dựa trên bằng chứng.

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ chú trọng đề xuất làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, chính sách đãi ngộ nhân lực và tiêu chuẩn chuyên môn.

Cũng theo ông Trung, điểm nghẽn lớn nhất của y tế cơ sở hiện nay không chỉ ở TPHCM và là khó khăn của nhiều địa phương là thiếu kết nối dữ liệu và chưa có một hệ thống chuyển đổi số đồng bộ. Khi dữ liệu còn phân tán, không liên thông, y tế cơ sở khó thực hiện hiệu quả vai trò quản lý sức khỏe ban đầu, giám sát dịch bệnh và điều phối chăm sóc người dân một cách chủ động.

“Vì vậy, tôi sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề ‘nóng’ kết nối dữ liệu trong chăm sóc toàn dân để đồng bộ trên một hệ thống chuyển đổi, bởi đây là nền tảng cho các hoạt động của y tế cơ sở”.

Trao đổi thẳng thắn với tinh thần xây dựng và tôn trọng khác biệt

Theo ông Trung, TPHCM đang đối mặt với nhiều thách thức: Áp lực dân số; quá tải y tế cơ sở bệnh viện tuyến cuối; nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi; già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm; ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Chuyển đổi số trong y tế còn chưa đồng bộ, cơ chế đặc thù cho khoa học công nghệ và y tế dự phòng còn nhiều vướng mắc.

"Cử tri mong muốn một hệ thống y tế mạnh hơn, môi trường sống an toàn hơn, chính sách phù hợp hơn để phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe toàn dân và phát triển bền vững. Vì thế, bên cạnh việc thực hiện các nội dung chương trình hành động đề ra, tôi xác định việc giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri là trách nhiệm xuyên suốt của người đại biểu Quốc hội.

Tôi sẽ duy trì các kênh tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định, đồng thời tăng cường các hình thức đối thoại chuyên đề, đặc biệt với đội ngũ cán bộ y tế, nhà khoa học và thanh niên, để lắng nghe ý kiến từ thực tiễn một cách trực tiếp và đa chiều.

Tôi nhận thức rằng kết nối với cử tri không chỉ dừng ở việc lắng nghe, mà phải đi đến giải quyết và phản hồi. Vì vậy, tôi sẽ chủ động tổng hợp, chuyển tải kịp thời các kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi đến cùng việc xử lý, bảo đảm có phản hồi rõ ràng cho cử tri", vị đại biểu Quốc hội chia sẻ.

Ông Nguyễn Vũ Trung trong một chuyến trình công tác. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, ông cũng cam kết thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động, công khai những nội dung đã làm được và những vấn đề cần tiếp tục theo đuổi, qua đó góp phần củng cố niềm tin và trách nhiệm giải trình trước cử tri.

Khi đại diện cho tiếng nói của nhân dân, ông Trung nhận định điểm mạnh lớn nhất của bản thân chính là sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn sâu về y học, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng và kinh nghiệm quản lý thực tiễn trong ngành y tế.

"Tôi không chỉ làm khoa học mà còn trực tiếp tham gia điều hành, triển khai và xử lý các vấn đề từ thực tiễn - từ giảng dạy, điều trị đến phòng chống dịch tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế và hiện nay là Viện Pasteur TPHCM. Điều đó giúp tôi hiểu rất rõ 'điểm nghẽn' của hệ thống và nhu cầu chăm sóc sức khỏe thực sự của người dân.

Tôi tiếp cận vấn đề trên tinh thần khoa học, dựa trên bằng chứng và dữ liệu, đồng thời luôn lắng nghe đa chiều - từ người dân, cán bộ y tế đến nhà quản lý. Tôi tin rằng chính sự kết hợp giữa tìm hiểu chính sách, trải nghiệm thực tiễn và tư duy khoa học sẽ giúp tôi đóng góp vào việc xây dựng chính sách sát thực tế, khả thi và có hiệu quả lâu dài”.

Trong hoạt động nghị trường, ông xác định rõ: lợi ích của người dân và quốc gia là ưu tiên cao nhất.

Ông nhấn mạnh: “Nếu có quan điểm khác với số đông, tôi sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, trên cơ sở khoa học và thực tiễn, với tinh thần xây dựng và tôn trọng khác biệt. Tôi tin rằng những tranh luận minh bạch, có trách nhiệm sẽ giúp Quốc hội đi đến các quyết định đúng đắn và toàn diện hơn.

Trước áp lực công việc, tôi luôn giữ vững bản lĩnh, nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc. Những năm tháng làm việc trong môi trường chống dịch, điều trị đã rèn cho tôi sự bình tĩnh, kiên định và quyết đoán, luôn đặt lợi ích lâu dài của cộng đồng lên trên hết. Tôi sẽ mang chính tinh thần đó vào vai trò đại biểu Quốc hội".

Tham gia Quốc hội, ông Trung mong muốn đóng góp vào việc hoàn thiện pháp luật theo hướng sát thực tiễn hơn, có tính dự báo hơn và tăng khả năng ứng phó với các thách thức mới, nhất là trong lĩnh vực y tế công cộng, an ninh y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ông cũng khẳng định đây là lĩnh vực cần được tăng cường giám sát, bởi thực tiễn cho thấy, nếu hệ thống dự phòng vững mạnh và tuyến y tế cơ sở hiệu quả sẽ giúp sẵn sàng ứng phó với dịch, bệnh, phát hiện sớm, giảm áp lực cho hệ thống điều trị và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

“Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa rất quan trọng vì không chỉ quyết định những vấn đề về tổ chức bộ máy và định hướng phát triển 5 năm mà còn đặt nền tảng thể chế cho cả nhiệm kỳ. Việc xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng ngay từ kỳ họp đầu tiên cho thấy yêu cầu rất cao về chất lượng chính sách, tính kịp thời và trách nhiệm trước sự phát triển của đất nước”, ông Trung chia sẻ.

“Với tôi, khi tham gia quyết định những vấn đề lớn, tiêu chí quan trọng nhất là tính khoa học và bằng chứng, tính thực tiễn và khả thi, và tác động lâu dài đối với người dân. Từ kinh nghiệm công tác nhiều năm trong y tế dự phòng, điều trị, tôi nhận thấy chính sách chỉ thật sự có giá trị khi giải quyết đúng vấn đề của cơ sở và đi vào cuộc sống”, ông Trung khẳng định.

Quá trình công tác của PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung Từ tháng 10/1998 - 22/7/2020: Công tác tại Trường ĐH Y Hà Nội, lần lượt giữ các vị trí giảng viên tại Bộ môn Vi sinh; Phó trưởng Bộ môn Vi sinh; Trưởng Bộ môn Vi sinh, giảng viên; Trưởng Bộ môn Vi sinh - Ký sinh trùng lâm sàng, khoa Kỹ thuật Y học; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Y học; Phó trưởng khoa, Khoa Vi sinh - Ký sinh trùng, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội. Từ tháng 6/2006-7/2020: Công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng khoa Xét nghiệm, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó giám đốc bệnh viện. Từ 7/2020-2/2022: Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Từ 18/2/2022 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, TPHCM; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM. Ông đã được tặng thưởng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú, 2 bằng khen của Thủ tướng, 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.