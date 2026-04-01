Chiều 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 56. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ đây có lẽ là phiên họp cuối cùng của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động và hệ thống an sinh xã hội. Ông nhấn mạnh yêu cầu chất lượng phải đặt lên hàng đầu và đề nghị Ủy ban xem xét, đánh giá kỹ, đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi, ổn định và lâu dài của chính sách...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những quyết sách định hướng phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các nội dung này đã được Trung ương xem xét, cho ý kiến tại hội nghị Trung ương lần thứ 2. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, thể chế hóa thành các nghị quyết. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến thật sâu, thật kỹ, nhất là các mục tiêu lớn, cân đối lớn, các chỉ tiêu quan trọng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, thật sự khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, hình thức.

"Giai đoạn 2026-2030, đất nước phải tăng trưởng hai con số. Chính vì thế, các kế hoạch 5 năm này rất quan trọng để có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước" - Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến các báo cáo thường niên của Chính phủ liên quan tới tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tài chính nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Một nội dung đặc biệt quan trọng khác, theo Chủ tịch Quốc hội, là tại phiên họp sẽ cho ý kiến chuẩn bị công tác tổ chức nhân sự trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Ông đề nghị các nội dung này phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định, định hướng của Đảng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc nào dứt điểm việc đó

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới... Đồng thời, Ủy ban sẽ thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến chương trình giám sát năm 2027 trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng xem xét, quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là nhiệm vụ rất lớn, lần đầu tiên triển khai, nhưng bắt buộc phải làm ngay và bài bản. Do vậy, ông đề nghị xác định rõ mục tiêu của việc rà soát không chỉ để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo mà còn kiến tạo một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, tạo không gian phát triển mới cho đất nước...

Lưu ý về phiên họp diễn ra trong 1,5 ngày với khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Theo ông, nếu làm trong giờ hành chính không xong thì phải làm cả ngoài giờ hành chính.

"Các cơ quan chuẩn bị phải báo cáo kỹ lưỡng, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các ý kiến phát biểu phải cụ thể, có chính kiến, quan điểm rất rõ ràng. Cái gì đã rõ, đã chín thì kết luận, cái gì chưa rõ tiếp tục hoàn thiện nhưng phải xác định rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm của từng cơ quan" - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Ông lưu ý không trình Quốc hội những nội dung mà chuẩn bị "không kỹ, không chín", không để tình trạng chậm gửi tài liệu hay chất lượng chưa bảo đảm, đưa vào chương trình rồi xin lùi, xin rút...