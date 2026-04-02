Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày với 2 đợt họp.

Trong đó, Quốc hội làm việc 1 ngày thứ bảy của tuần đầu tiên (ngày 11/4); thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 8 ngày để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết. Kỳ họp khai mạc vào sáng ngày 6/4, dự kiến bế mạc ngày 24/4.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Trong đợt 1, Quốc hội sẽ tiến hành công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Cùng với đó, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ, hội trường 7/10 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

3 dự thảo luật, nghị quyết quy phạm pháp luật sẽ được bố trí thảo luận trong đợt 2 gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Qua rà soát, Văn phòng Quốc hội nhận thấy, còn một số nội dung quan trọng khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất để triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Nghị quyết đặc thù của Quốc hội để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; Những vấn đề cấp bách cần tháo gỡ để bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Văn phòng Quốc hội nhận thấy đây là những nội dung rất quan trọng, cấp bách, do vậy, đã dự phòng quỹ thời gian tại đợt 2 của kỳ họp để bố trí cho các nội dung này.

Tuy nhiên, để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định, Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để có đủ thời gian nghiên cứu, tổ chức thẩm tra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong đợt, sẽ có 3 ngày làm công tác nhân sự, 3 ngày bàn về luật và các nghị quyết. Sau đó, Quốc hội nghỉ 1 tuần, rồi tiếp tục họp đợt 2.

Ông cho biết thêm, sáng 5/4, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên trù bị, thông qua phương án thực hiện chương trình công tác tổ chức, nhân sự.

Sáng ngày mùng 6, các đại biểu sẽ tập trung vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về hồ sơ, tài liệu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải đảm bảo đủ điều kiện và chất lượng. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan chức năng cần chủ trì, chủ động theo dõi, đôn đốc, tổ chức nghiên cứu thẩm tra nghiêm túc.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 phải chi tiết, kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội rà soát kỹ các nội dung để sắp xếp.