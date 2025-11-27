Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã xác định được danh tính người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều và xảy ra va chạm, to tiếng với một phụ nữ chạy xe máy đúng phần đường tại xã Hiệp Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h5 ngày 15/11, tại khu vực vòng xuyến ngã Sáu Ông Tượng (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa tài xế điều khiển ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 19A-680.xx và một phụ nữ đang lưu thông bằng xe máy.

Tài xế ô tô cho rằng người đi xe máy chạy sai chiều, gây va quệt làm xước sơn xe, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Nam tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều tranh cãi với người phụ nữ đi xe máy. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nam tài xế đã đi ngược chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ CSGT Hiệp Hòa (Phòng CSGT, Công an Bắc Ninh) phối hợp với Công an phường Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh và làm rõ người điều khiển ô tô là ông P.T.N., trú tại phường Phú Thọ.

Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông P.T.N. số tiền 19 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe vì hành vi đi ngược chiều.