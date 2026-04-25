Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa, xử lý các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải chuyển mạnh tư duy, tạo đột phá phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý lĩnh vực rất rộng, tác động xã hội rất lớn. Các giá trị đạo đức, văn hóa cũng là những vấn đề được người dân, xã hội hết sức quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thủ tướng, số lượng văn bản, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành còn nhiều. Một số lĩnh vực còn thiếu hoặc chưa có luật điều chỉnh, đặc biệt liên quan đến công nghiệp văn hóa.

Thể thao thành tích cao còn có khoảng cách xa so với các nước trong châu lục và thế giới, cần đổi mới tư duy và cách làm, cần sự chuẩn bị từ sớm, từ xa và cơ chế, chính sách đủ mạnh.

Theo Thủ tướng, những phát triển và đóng góp của du lịch, công nghiệp văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó là những tồn tại liên quan chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, nguy cơ mai một các nghệ nhân dân gian…

Thủ tướng chỉ rõ cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả (KPI) và kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, cách thức làm việc, không thể làm việc theo lối mòn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo, dẫn dắt, tạo không gian phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, mạnh dạn, khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép các chính sách đột phá để kịp thời triển khai các chủ trương lớn của Đảng.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, bám sát mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng thụ hưởng. Thủ tướng định hướng việc tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, Thủ tướng đề ra nhiệm vụ tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Nhấn mạnh ngành văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò rất quan trọng với tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng lấy ví dụ về việc nếu tăng mạnh lượng du khách quốc tế tới Việt Nam sẽ giúp tăng thu từ chi tiêu của du khách, từ hàng không, khách sạn, ẩm thực… mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, Việt Nam là điểm đến rất an toàn, đây là cơ hội rất lớn để thu hút khách quốc tế song phải có giải pháp đột phá. Thủ tướng đồng thời lưu ý phải suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài.

Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa

Về các nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành ngay trong tháng 4 việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ...

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của toàn ngành.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa để trình cấp có thẩm quyền.

Đồng ý chủ trương xem xét, bổ sung chỉ tiêu các ngành công nghiệp văn hóa vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các kịch bản tăng trưởng du lịch, công nghiệp văn hóa năm 2026, giai đoạn 2026-2030.