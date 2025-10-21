Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025).

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, truyền thống anh hùng, những chiến công to lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội có sự đóng góp của Quân chủng Phòng không - Không quân - một trong ba quân chủng chủ lực của QĐND Việt Nam anh hùng.

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự buổi lễ. Ảnh: Nhật Bắc

Dù đất nước hòa bình, nhưng những người chiến sĩ Phòng không - Không quân vẫn không ngơi nghỉ, ngày đêm lặng thầm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi tín hiệu radar, mỗi chuyến bay tuần tra là mệnh lệnh danh dự, là lời thề sắt son "bầu trời Tổ quốc không bị xâm phạm". Đồng thời, luôn xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội...

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; gia tăng nguy cơ xung đột, chiến tranh.

Chiến tranh hiện đại có xu hướng ứng dụng công nghệ cao, vũ khí thông minh, phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử, không gian mạng... Đặc biệt, các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu. Vì vậy, Phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia.

Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu.

Thủ tướng đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân nắm chắc tình hình, giữ vững chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trên không và các mặt trận khác.

Quân chủng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng; xây dựng và phát triển lực lượng với tinh thần "ba không": Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tự mãn, thỏa mãn, không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng.

Thủ tướng đề nghị xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quân chủng phải không ngừng đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Quân chủng chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh về con người, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tế và trình độ chuyên môn cao; có chính sách thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, nhất là nhân sự kỹ thuật, công nghệ cao.

Quân chủng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi với bất cứ cuộc chiến tranh xâm lược nào của kẻ địch.

Tiếp tục nghiên cứu tổng kết bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và kinh nghiệm trong các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, nhất là trong các chiến dịch phòng không lớn để vận dụng trong điều kiện mới...

Thủ tướng đề nghị tạo đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý; củng cố và đột phá về công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân vì những thành tích xuất sắc đột xuất. Ảnh: Nhật Bắc

Đẩy mạnh hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ; nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, trang bị và làm chủ vũ khí công nghệ cao, hiện đại; sửa chữa, cải tiến, đổi mới trang thiết bị, sản xuất phụ tùng, linh kiện thay thế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, số hóa trong quản lý và tác chiến; tích hợp đồng bộ các hệ thống vũ khí, trang bị trong toàn quân. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội mua sắm, bổ sung vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp điều kiện kinh tế đất nước.

Giám sát và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự, trong nước và nước ngoài; bảo vệ an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung nghiên cứu xây dựng đề án "Vòm phòng không bền vững".

Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác quốc tế để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.