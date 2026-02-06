GIẢI NHẤT
- Nhóm tác phẩm: “Nghị quyết số 57/NQ-TW: Lối ra cho các viện nghiên cứu công lập” - Báo Hà Nội mới.
- Nhóm tác phẩm: “Dẫn SỐ đến bản làng biên giới” - Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
- Nhóm tác phẩm: “Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ” - Báo Quân đội nhân dân.
- Tác phẩm: “Phép tính AI” - Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Tác phẩm: “Bên trong khu điều chế thuốc phóng xạ cho bệnh nhân ung thư” - Báo VnExpress.
GIẢI NHÌ
- Nhóm tác phẩm: “Đưa Nghị quyết số 189/2025/QH15 vào cuộc sống: Dốc sức hiện thực hóa "giấc mơ" điện hạt nhân Ninh Thuận” - Báo Pháp luật Việt Nam.
- Nhóm tác phẩm: “Để những nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn” - Báo Đại Đoàn kết.
- Nhóm tác phẩm: “Nghị quyết 57/NQ-TW: Động lực tăng trưởng cho Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh trong kỷ nguyên mới” - Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
- Tác phẩm: “Công nghệ PRP - Sức mạnh tự thân” - Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
- Tác phẩm: “Chạy đua với thời gian, đưa dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên “về đích” đúng hạn” – Thông tấn xã Việt Nam.
GIẢI BA
- Nhóm tác phẩm: “Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Đột phá thể chế” - Báo Tiền phong.
- Nhóm tác phẩm: “Công nghệ "chống trời": Khi chuyển đổi số trở thành lá chắn trước thiên tai” - Báo Sức khỏe và Đời sống.
- Nhóm tác phẩm: “Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học và công nghệ bứt phá" - Kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Tác phẩm: “Kiến tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, khơi nguồn sáng tạo” - Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam.
- Tác phẩm: “Ẩn náu” - Truyền hình Công an nhân dân.
- Tác phẩm: “Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng nông dân” - Thông tấn xã Việt Nam.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
- Nhóm tác phẩm: “Kiến tạo nền tài chính số an toàn, hiện đại và hội nhập” - Báo Sài Gòn giải phóng.
- Nhóm tác phẩm: “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” - Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nhóm tác phẩm: “Bảo đảm an ninh kinh tế số: Từ ứng phó thách thức đến kiến tạo phát triển” - Báo Nhân Dân.
- Nhóm tác phẩm: “Đứng trên vai người khổng lồ để bứt phá” - Báo Dân trí.
- Tác phẩm: “Người gieo hạt giống hạnh phúc” - Báo và Đài PTTH Thanh Hóa.
- Tác phẩm: “Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa gạo” - Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.