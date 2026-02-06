Sáng 6/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Đây là năm thứ 14 giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực này.

Mùa giải năm nay thu hút gần 700 tác phẩm từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Theo Hội đồng bình chọn,các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.

Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy Kkhoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các tác giả đạt Giải nhất Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Ảnh: Doãn Mạnh

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhận định các tác phẩm cho thấy báo chí không chỉ phản ánh, mà còn đặt ra những câu hỏi, những vấn đề gợi mở có giá trị góp phần thúc đẩy cải cách và đổi mới đất nước. Phát động giải thưởng năm 2026, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tập trung phản ánh sâu sắc hơn nữa quá trình đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống sản xuất kinh doanh và xã hội. Không chỉ phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả mà còn dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, những rào cản cần phải tháo gỡ để các cơ quan nhà nước nắm được thông tin, tìm ra phương án phù hợp, tìm cách xử lý.