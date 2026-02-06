Sáng 6/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Đây là năm thứ 14 giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực này.

Mùa giải năm nay thu hút gần 700 tác phẩm từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Theo Hội đồng bình chọn,các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ; đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.

Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật trong thúc đẩy Kkhoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các tác giả đạt Giải nhất Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Ảnh: Doãn Mạnh

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhận định các tác phẩm cho thấy báo chí không chỉ phản ánh, mà còn đặt ra những câu hỏi, những vấn đề gợi mở có giá trị góp phần thúc đẩy cải cách và đổi mới đất nước. Phát động giải thưởng năm 2026, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tập trung phản ánh sâu sắc hơn nữa quá trình đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống sản xuất kinh doanh và xã hội. Không chỉ phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả mà còn dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, những rào cản cần phải tháo gỡ để các cơ quan nhà nước nắm được thông tin, tìm ra phương án phù hợp, tìm cách xử lý.

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐOẠT GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ KHCN, ĐMST&CĐS NĂM 2025

 GIẢI NHẤT

- Nhóm tác phẩm: “Nghị quyết số 57/NQ-TW: Lối ra cho các viện nghiên cứu công lập” - Báo Hà Nội mới.

- Nhóm tác phẩm: “Dẫn SỐ đến bản làng biên giới” - Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

- Nhóm tác phẩm: “Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ” - Báo Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm: “Phép tính AI” - Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: “Bên trong khu điều chế thuốc phóng xạ cho bệnh nhân ung thư” - Báo VnExpress.

GIẢI NHÌ

- Nhóm tác phẩm: “Đưa Nghị quyết số 189/2025/QH15 vào cuộc sống: Dốc sức hiện thực hóa "giấc mơ" điện hạt nhân Ninh Thuận” - Báo Pháp luật Việt Nam.

- Nhóm tác phẩm: “Để những nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn” - Báo Đại Đoàn kết.

- Nhóm tác phẩm: “Nghị quyết 57/NQ-TW: Động lực tăng trưởng cho Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh trong kỷ nguyên mới” - Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm: “Công nghệ PRP - Sức mạnh tự thân” - Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

- Tác phẩm: “Chạy đua với thời gian, đưa dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên “về đích” đúng hạn” – Thông tấn xã Việt Nam.

GIẢI BA

- Nhóm tác phẩm: “Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Đột phá thể chế” - Báo Tiền phong.

- Nhóm tác phẩm: “Công nghệ "chống trời": Khi chuyển đổi số trở thành lá chắn trước thiên tai” - Báo Sức khỏe và Đời sống.

- Nhóm tác phẩm: “Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học và công nghệ bứt phá" - Kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: “Kiến tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, khơi nguồn sáng tạo” - Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: “Ẩn náu” - Truyền hình Công an nhân dân.

- Tác phẩm: “Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng nông dân” - Thông tấn xã Việt Nam.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

- Nhóm tác phẩm: “Kiến tạo nền tài chính số an toàn, hiện đại và hội nhập” - Báo Sài Gòn giải phóng.

- Nhóm tác phẩm: “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” - Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhóm tác phẩm: “Bảo đảm an ninh kinh tế số: Từ ứng phó thách thức đến kiến tạo phát triển” - Báo Nhân Dân.

- Nhóm tác phẩm: “Đứng trên vai người khổng lồ để bứt phá” - Báo Dân trí.

- Tác phẩm: “Người gieo hạt giống hạnh phúc” - Báo và Đài PTTH Thanh Hóa.

- Tác phẩm: “Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa gạo” - Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.