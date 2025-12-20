Ngày 20/12, đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01, Bộ Công an), nhóm thiện nguyện Nhân Ái, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk trao hỗ trợ cho 850 hộ dân tại xã miền núi Sơn Hòa (Đắk Lắk) nhằm tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Ban tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho 850 hộ dân ở xã miền núi Sơn Hòa. Ảnh: Hạ Nguyễn

Theo đó, đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân tại thôn Ngân Điền, xã miền núi Sơn Hòa. Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống và khôi phục sinh kế, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam đã huy động kinh phí từ quỹ “Vì cuộc sống bình yên” cùng sự đồng hành của nhóm thiện nguyện Nhân Ái.

Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 850 hộ dân với tổng số hiện vật là 15.300 con gà giống 15 ngày tuổi; 4,25 tấn cám gia cầm và 8,5 tấn gạo.

Mỗi hộ được nhận 30 con gà giống, 5 kg cám chăn nuôi và 10 kg gạo phục vụ sinh hoạt thiết yếu. Ảnh: Hạ Nguyễn

Ngoài các hộ dân, Ban tổ chức cũng trao tặng các phần quà cho 100 cháu học sinh khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Niềm vui trên địa bàn xã.

Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương. Ảnh: Hạ Nguyễn

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương nhấn mạnh: “Chương trình hỗ trợ của đoàn công tác, cùng các đoàn thiện nguyện nhằm góp một phần nhỏ song hành cùng chiến dịch Quang Trung mà Chính phủ và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cùng các bộ, ban, ngành đang ngày đêm gấp rút triển khai để giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống".

Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam (VFRA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong công tác PCCC&CNCH trên toàn quốc, thuộc quản lý của Bộ Công an. Quỹ “Vì cuộc sống bình yên” thuộc Hiệp hội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn; tri ân và ghi công các cán bộ chiến sĩ lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và người dân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC, CNCH và ứng phó thiên tai, thảm hoạ.