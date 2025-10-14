Những ngày đầu tháng 10, con đường dẫn vào bản Đửa, xã Lượng Minh (Nghệ An) vẫn ngổn ngang bùn đất. Cơn bão số 3 từ ngày 22/7 đã phá hủy cầu treo Xốp Mạt, cô lập hoàn toàn 4 bản vùng cao gồm Minh Tiến, bản Đửa, Minh Thành và Chăm Puông.
Cơn bão số 10 từ ngày 29/9 tiếp tục gây thêm tổn thất nặng nề cho bà con nơi đây.
Con đường bộ độc đạo dài 6km từ bến sông vào bản Đửa bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vết nứt xuất hiện trên các quả đồi xung quanh, khiến người dân phải sơ tán lên điểm cao mỗi khi mưa lớn. “Nước suối dâng cao, đất đồi sạt lở,” một người dân bản Đửa mô tả.
Giấc mơ đạt chuẩn nông thôn mới của bản Đửa đành gác lại. Từ một bản làng từng khang trang, nhiều hộ dân giờ đối mặt nguy cơ tái nghèo.
Sưởi ấm bản nghèo
Giữa muôn vàn khó khăn, mới đây, Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet cùng Nhóm Thiện nguyện Thiện Ước đã vượt đường xa, mang những món quà ý nghĩa đến bà con bản Đửa và Minh Tiến.
Tổng giá trị các phần quà và hiện vật được trao gần 300 triệu đồng. Trong đó, đoàn đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Đửa và 10 em ở bản Minh Tiến.
Bên cạnh đó, 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay người dân. Mỗi phần quà bao gồm 20kg gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm, sữa, quần áo, dép và 500 nghìn đồng tiền mặt. Trị giá mỗi phần quà là 2,3 triệu đồng.
Dù không thể bù đắp hết mất mát, những món quà từ Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet và nhóm thiện nguyện Thiện Ước là nguồn động viên lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp bà con bản Đửa thêm nghị lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.