Những ngày đầu tháng 10, con đường dẫn vào bản Đửa, xã Lượng Minh (Nghệ An) vẫn ngổn ngang bùn đất. Cơn bão số 3 từ ngày 22/7 đã phá hủy cầu treo Xốp Mạt, cô lập hoàn toàn 4 bản vùng cao gồm Minh Tiến, bản Đửa, Minh Thành và Chăm Puông.

Cơn bão số 10 từ ngày 29/9 tiếp tục gây thêm tổn thất nặng nề cho bà con nơi đây.

Cầu treo Xốp Mạt bị lũ cuốn trôi, đoàn tiếp cận 4 bản vùng cao xã Lượng Minh bằng đường sông. Ảnh: Tuấn Ninh

Ông Lô Văn Du, Trưởng bản Đửa, chia sẻ: “Bão số 10 làm gãy hai cột điện, khiến cả bản mất điện suốt 10 ngày qua. Cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, đặc biệt các cháu mầm non phải học trong cảnh nóng bức vì không có điện".

Ảnh: Tuấn Ninh

Con đường bộ độc đạo dài 6km từ bến sông vào bản Đửa bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vết nứt xuất hiện trên các quả đồi xung quanh, khiến người dân phải sơ tán lên điểm cao mỗi khi mưa lớn. “Nước suối dâng cao, đất đồi sạt lở,” một người dân bản Đửa mô tả.

Đất, đá sạt xuống con đường bê tông. Ảnh: Tuấn Ninh

Thiệt hại do bão số 10 gây cho xã Lượng Minh ước tính lên tới 35,596 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về giao thông khoảng 32 tỷ đồng. Bão đã khiến 75 hộ với 339 người phải sơ tán, 57 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Theo báo cáo của UBND xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An

Anh Vi Văn Ly, một người dân bản Đửa chia sẻ: "Nhà bị sạt lở. Chúng tôi hết gạo, điện nước không có, sóng điện thoại cũng không".

Giấc mơ đạt chuẩn nông thôn mới của bản Đửa đành gác lại. Từ một bản làng từng khang trang, nhiều hộ dân giờ đối mặt nguy cơ tái nghèo.

Sưởi ấm bản nghèo

Giữa muôn vàn khó khăn, mới đây, Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet cùng Nhóm Thiện nguyện Thiện Ước đã vượt đường xa, mang những món quà ý nghĩa đến bà con bản Đửa và Minh Tiến.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ vận chuyển 7 tấn hàng hóa qua sông.

Ảnh: Tuấn Ninh

Thành viên nhóm thiện nguyện Thiện Ước phát quà cho người dân bị cô lập. Ảnh Tuấn Ninh

Tổng giá trị các phần quà và hiện vật được trao gần 300 triệu đồng. Trong đó, đoàn đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Đửa và 10 em ở bản Minh Tiến.

Đại diện nhóm thiện nguyện trao tiền mặt cho các hộ dân. Ảnh: Tuấn Ninh

Bên cạnh đó, 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay người dân. Mỗi phần quà bao gồm 20kg gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm, sữa, quần áo, dép và 500 nghìn đồng tiền mặt. Trị giá mỗi phần quà là 2,3 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet và nhóm thiện nguyện Thiện Ước chụp ảnh lưu niệm cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Ảnh: Tuấn Ninh

Ông Vũ Thành Tôn, Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết: “Sau bão, chính quyền xã đã san gạt đường để xe máy đi lại, đồng thời huy động thuyền đưa đón bà con qua sông. Xã cũng đề xuất cấp trên xây dựng cầu mới". Ảnh: Tuấn Ninh

Dù không thể bù đắp hết mất mát, những món quà từ Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet và nhóm thiện nguyện Thiện Ước là nguồn động viên lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp bà con bản Đửa thêm nghị lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.