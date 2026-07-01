Bé Phạm Thị Ngọc Vân là nhân vật trong bài viết: "Bé gái 11 tuổi ung thư não: Mẹ ơi, con đau!". Theo thông tin từ gia đình, do bệnh đã ở giai đoạn nặng, bé Vân không qua khỏi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 103.880.006 đồng do bạn đọc giúp đỡ gia đình em Phạm Ngọc Vân bị ung thư não

Trước đó, như Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của bé Vân, chỉ trong vòng 3 tháng, từ một cô bé khỏe mạnh, Vân rơi vào cảnh mất trí nhớ, liệt nửa người vì ung thư não giai đoạn cuối.

Bé Vân đã trải qua ca phẫu thuật cấp cứu, dù ca mổ thành công, nhưng sức khỏe của Vân liên tục diễn biến xấu. Bé Vân trải qua nhiều lần cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng (cơ sở 2) và Bệnh viện K Tân Triều với chi phí tốn kém.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng vốn rất khó khăn. Chồng chị, anh Phạm Đức Liêm (SN 1981), làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh và thường xuyên đau ốm. Chị Hồng làm công việc thời vụ, nhưng từ khi con gái mắc bệnh đã phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc con.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Vân, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 103.880.006 đồng.

Xúc động trước tình cảm của cộng đồng, chị Nguyễn Thị Hồng nghẹn ngào chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm và Báo VietNamNet đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi trong những ngày khó khăn nhất. Dù cháu không thể vượt qua bệnh tật, nhưng sự sẻ chia của mọi người là nguồn an ủi rất lớn đối với gia đình. Số tiền bạn đọc hỗ trợ sẽ giúp gia đình thanh toán những khoản chi đã vay mượn để chữa bệnh cho cháu trước đây".

Dù hành trình giành sự sống của bé Phạm Thị Ngọc Vân đã khép lại, nghĩa cử của bạn đọc Báo VietNamNet vẫn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, giúp gia đình em có thêm điểm tựa để vượt qua mất mát và từng bước ổn định cuộc sống.