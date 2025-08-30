Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 122.447.122 đồng – tấm lòng của bạn đọc gửi đến giúp đỡ em Lê Minh Hy (SN 2019, ở tổ dân phố Đức Thị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), nhân vật trong bài viết: “Xót xa bé trai bị u não nằng nặc đòi về vì sợ bố mẹ bán nhà lấy tiền chữa bệnh”.

Bé Lê Minh Hy mắc bệnh u não đã không qua khỏi

Khi con tròn 2 tuổi, chị Thủy nhận thấy con có biểu hiện lác mắt. Ban đầu, vợ chồng chị nghĩ con chỉ mắc bệnh về mắt đơn thuần. Vì con còn nhỏ nên chị định chờ đến khi con cứng cáp hơn mới đưa đi khám.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, khi bé Hy vào lớp mẫu giáo lớn, con bắt đầu có biểu hiện chậm phát triển trí tuệ, khó tiếp thu, khó ghi nhớ cả những việc nhỏ nhất. Chị Thủy đã tìm mọi cách, kể cả thuê giáo viên kèm riêng cho con, nhưng không có tác dụng. Ở lớp, các cô giáo phát hiện bé Hy bị lác nặng hơn và có nhiều biểu hiện bất thường.

Lúc này, chị Thủy đưa con đến bệnh viện thăm khám nhưng chưa phát hiện ra bệnh gì. Các bác sĩ chỉ hẹn khi nào bé trên 6 tuổi mới có thể phẫu thuật mắt lác.

Đến giữa tháng 5/2025, tình trạng sức khỏe của bé Hy trở nặng hơn, đặc biệt cơ mặt bắt đầu bị liệt. Chị Thủy tiếp tục đưa con đi khám. Kết quả chụp MRI cho thấy phần thân não của bé có một khối u lớn chèn ép. Sau khi giải phẫu bệnh phẩm, các bác sĩ xác định đó là khối u ác tính.

Sau một thời gian dài điều trị, bệnh tình của con không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa và nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, nhưng do bệnh quá nặng, bé Hy đã không qua khỏi.

Toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ đã được Báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình để thanh toán viện phí và trả nợ những khoản vay mượn chữa bệnh cho con.

Chị Nguyễn Thị Thủy xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm đã thương xót, động viên con và gia đình trong suốt thời gian qua.