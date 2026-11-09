Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bé Trần Đức Thắng (MS 2026.265), trú ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ gia đình số tiền 282.910.425 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã trao số tiền 282.910.425 đồng của bạn đọc tới gia đình bé Trần Đức Thắng, nhân vật trong bài viết: “Bé trai 8 tuổi đứt lìa bàn tay bật khóc hỏi mẹ: ‘Sao tay con lại mọc dưới chân?’”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Hương Khê trao 282.910.425 đồng tới gia đình bé Thắng

Trước đó, chiều 28/9, trên đường cùng mẹ từ chợ về phòng trọ ở xã Hương Khê, bé Thắng không may gặp tai nạn khi một chiếc xe cẩu va vào cổng làng khiến cổng đổ sập. Chiếc xe máy bị khối bê tông đè trúng. Chị Lê Thị Giang (mẹ bé Thắng) may mắn không bị thương, còn Thắng ngồi phía sau không kịp tránh. Bàn tay phải của bé bị đứt lìa, phần cẳng tay dập nát.

Thắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Do phần cẳng tay bị dập nát nghiêm trọng, các bác sĩ chưa thể nối lại bàn tay ngay mà phải nối tạm bàn tay vào chân để duy trì mạch máu, chờ phần cẳng tay ổn định rồi tiếp tục phẫu thuật.

Sau khi sức khoẻ tạm ổn định, Thắng được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội để tiếp tục điều trị dài ngày.

Hoàn cảnh gia đình Thắng khó khăn. Bố em làm tài xế nhưng công việc không ổn định, mẹ buôn bán nhỏ, cả gia đình đang thuê trọ. Từ khi con gặp nạn, vợ chồng chị Giang phải thay nhau ở bệnh viện chăm sóc con, đồng thời xoay xở tiền điều trị.

Trước hoàn cảnh của bé Thắng, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 282.910.425 đồng.

Hiện bé Thắng vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, những lúc sức khoẻ ổn định, cậu bé tranh thủ luyện viết bằng tay trái. Ảnh: GĐCC

Đón nhận món quà ý nghĩa này, đại diện gia đình bé Thắng xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với em trong lúc khó khăn.

Số tiền này là nguồn động viên lớn đối với gia đình, giúp Thắng có thêm chi phí điều trị, đồng hành cùng em trong chặng đường phục hồi phía trước.

“Hiện nay, Thắng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Vết thương của con cần thời gian dài để điều trị. Dù tay phải không may bị cắt lìa sau tai nạn, những ngày nằm viện, con vẫn cố gắng tập viết bằng tay trái với mong muốn sớm khỏe để được trở lại trường, học cùng các bạn.

Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sĩ bệnh viện đã tận tình cứu chữa, giúp con vượt qua nguy hiểm. Đồng thời, cảm ơn tấm lòng của bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kinh phí để con có thêm chi phí điều trị”, chị Giang chia sẻ.

Sau khi trao số tiền này, nếu bạn đọc tiếp tục ủng hộ bé Thắng, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình.