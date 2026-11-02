Trước hoàn cảnh đáng thương của hai cha con ông Nguyễn Đình Sơn (MS 2026.050) ở xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, đang chạy thận, bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ gia đình ông số tiền 51.163.819 đồng.

Đó là trường hợp hai cha con ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1965) ở xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà – nhân vật trong bài viết: "Cha con cùng chạy thận, 2 người phụ nữ oằn mình gánh nợ mong phép màu".

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Bạch Hà trao số tiền 51.163.819 đồng của bạn đọc đến gia đình ông Nguyễn Đình Sơn. Ảnh: Thanh Hải

Suốt 6 năm qua, ông Sơn và con trai là anh Nguyễn Đình Thông (SN 1994) đều phải chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), cách nhà hơn 50km.

Đối diện với tình trạng phải chạy thận suốt nhiều năm khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, nợ hàng trăm triệu đồng. Trong ngôi nhà nhỏ ẩm thấp, chật chội gần như không có tài sản nào đáng giá, là nơi ba thế hệ cùng nương tựa.

Đại gia đình 3 thế hệ nhà ông Sơn đang có 2 người đàn ông trụ cột cùng chạy thận. Ảnh: Thanh Hải

Thu nhập của đại gia đình 7 nhân khẩu chỉ trông vào 2 sào ruộng khoán, khoản trợ cấp bảo trợ xã hội của ông Sơn và số tiền ít ỏi của vợ anh Thông kiếm thêm từ việc làm tóc giả.

Đón nhận món quà mà bạn đọc Báo VietNamNet hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Hạnh (vợ ông Sơn) và chị Hoàng Thị Nga (vợ anh Thông) xúc động: "Chúng tôi rất biết ơn các mạnh thường quân, cộng đồng xã hội và quý Báo đã quan tâm, giúp đỡ trên hành trình chạy chữa bệnh cho chồng, cho con. Gia đình hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích để phát huy hết ý nghĩa mà bạn đọc Báo VietNamNet gửi gắm".