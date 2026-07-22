Chị Hồ Thị Diệu (ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là nhân vật trong bài viết: "Chồng mất, người phụ nữ gồng gánh nuôi 3 con, 2 bé mắc bệnh nặng".

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Linh trao 29.610.371 đồng đến gia đình chị Hồ Thị Diệu

Chồng mất sớm, chị Diệu một mình nuôi ba con nhỏ. Con trai đầu Võ Thành Tài (SN 2013) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down từ lúc lên 3 tuổi. Hiện Tài đã 13 tuổi nhưng vẫn chưa thể giao tiếp bình thường. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ.

Bé thứ hai Võ Thành Nhân (SN 2016) cũng mắc nhiều bệnh lý cùng lúc. Nhân mắc chứng suy giáp nặng, kéo theo nhiều bệnh lý nền như viêm phổi, thiếu máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng tóc của Nhân đã bạc nhiều, làn da nhăn nheo như người già. Sức khỏe của em rất yếu.

Cả hai con đều mắc bệnh nặng, thường xuyên phải điều trị, khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con chị Diệu, bạn đọc hỗ trợ số tiền 29.610.371 đồng, giúp chị có thêm chi phí chữa bệnh cho các con, vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Cảm động trước tấm lòng của bạn đọc, đại diện gia đình xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của Báo VietNamNet, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, coi đây là nguồn động viên lớn để tiếp tục vượt qua nghịch cảnh.