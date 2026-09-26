Nhận món quà trên tay, anh Sùng A Vừ (bố bé Nhân) xúc động nói: “Nhờ có mọi người giúp đỡ, gia đình tôi đã vơi bớt phần nào khó khăn về chi phí chữa trị cho con. Chúng tôi sẽ dành số tiền này để mua thuốc, thanh toán viện phí và số còn lại để chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho con”.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bé Sùng Trọng Nhân (SN 2024, dân tộc Mông, ở bản Nặm Giắt, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La) là nhân vật trong bài viết: "Mong cộng đồng giúp đỡ bé trai vùng cao ngã vào nồi nước sôi bị bỏng nặng".

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bỏng Quốc gia) trao số tiền 310.718.395 đồng đến gia đình bé Sùng Trọng Nhân

Tối 2/8, khi vợ chồng anh Vừ đang nấu cơm, bé Nhân chơi một mình trong nhà thì bất ngờ ngã vào nồi nước vừa đun sôi.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu, bé Nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng và phức tạp, bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Bé Nhân bị bỏng nước sôi 30%, độ 2-3, tổn thương ở vùng ngực, bụng, lưng, hai mông, hai đùi và bộ phận sinh dục. Chi phí điều trị kéo dài và tốn kém vì bé cần sử dụng nhiều loại vật tư, thuốc ngoài.

Gia đình anh Vừ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy. Vợ anh, chị Phá Thị Hiền (SN 2002), đang nghỉ thai sản để chăm con nhỏ mới sinh.

Sau khi hoàn cảnh của bé Sùng Trọng Nhân được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay, giúp đỡ từ bạn đọc và cộng đồng. VietNamNet đã trao 310.718.395 đồng đến gia đình bé. Nếu thời gian tới, bé tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.

Anh Vừ cho biết, trong gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bé Nhân được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Hiện bé Nhân đã được xuất viện về nhà để tập phục hồi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.