MS 2025.267

Ngoài hành lang phòng bệnh, anh Trương Dương Nông (SN 1985, ngụ Đồng Tháp) ngồi trên xe lăn, luôn đau đáu nghĩ đến tiền chữa trị cho vợ là chị Lê Thị Bụi (SN 1989). Gương mặt anh bần thần, mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ vì lo cho sức khỏe và bệnh tình của vợ.

Ngoài hành lang bệnh viện, anh Trương Dương Nông bần thần trên chiếc xe lăn, bất lực với chi phí cả trăm triệu đồng để cứu vợ.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, anh Nông kể, vợ chồng anh đều khuyết tật từ khi mới sinh ra. Hai mảnh đời bất hạnh tìm đến với nhau, tưởng như hạnh phúc mỉm cười thì bất hạnh lại ập đến. Sau khi kết hôn, chị Bụi có thai, nhiều người khuyên bỏ vì vợ chồng không tiện chăm sóc và quá khó khăn. Nhưng sau khi bàn bạc, chị Bụi quyết định giữ lại con.

Để lo cho gia đình, anh Nông cố gắng đi bán vé số nhiều hơn. Anh đi bán từ sáng sớm tới tối muộn, mong kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

“Khoảng giữa tháng 8, vợ tôi cũng phụ đi bán vé số như mọi ngày thì đột nhiên sốt cao, ngã gục ngoài đường. May được người dân xung quanh giúp đỡ rồi đưa vào trạm y tế, nhưng vì vợ tôi đang mang thai, sợ ảnh hưởng nên bác sĩ chuyển cô ấy lên Từ Dũ cấp cứu”, anh Nông rớm nước mắt.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ cho biết chị Bụi phát sinh nhiều bệnh lý nên phải chuyển tiếp qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bệnh tình chị vẫn tiếp tục chuyển nặng, thai yếu dẫn đến sinh non và đứa bé không giữ được. Sau đó, chị Bụi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để điều trị.

Vừa kể, anh Nông vừa nhìn xuống đôi chân co quắp của mình rồi bất lực nói: “Vợ chồng tôi khuyết tật nên chỉ sống bằng nghề bán vé số và số tiền được trợ cấp hàng tháng. Mỗi tháng phải đóng 2 triệu đồng tiền trọ nên không có dư giả. Từ khi biết vợ có thai, tôi đi bán nhiều hơn mong dành dụm chút tiền lo cho con sau này. Ai ngờ con không còn, còn vợ bệnh nặng”.

Bác sĩ Huỳnh Trung Hiếu, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho biết: “Bệnh nhân Bụi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, tổn thương thận và khuyết tật vẹo cột sống. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành cho bệnh nhân thở máy, dùng kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng”.

Theo bác sĩ, với tình trạng hiện nay, chị Bụi vẫn cần phải tiếp tục chăm sóc và điều trị tích cực khoảng 1 tháng nữa mới có thể có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, chi phí điều trị đã lên tới 100 triệu đồng. Anh Nông vay mượn khắp nơi mới đóng tạm ứng được 10 triệu đồng, số còn lại bệnh viện đang phải ứng ra để gấp rút cứu chị Bụi qua cơn nguy kịch.

Nghĩ tới quãng thời gian sắp tới, anh Nông không biết bấu víu vào đâu. Tương lai u ám, người đàn ông khuyết tật ngã quỵ ngoài hành lang bệnh viện. Con 21 tuần tuổi không thể giữ, giờ đây anh không dám nghĩ tới cảnh người vợ mà anh may mắn mới tìm được cũng bỏ anh mà đi. Dòng nước mắt đau đớn thi nhau túa ra trên gương mặt hốc hác xám xịt. Giơ vội tay áo lau nước mắt, anh Nông cầu xin: “Em mất con rồi, xin các cô, bác, anh, chị cứu vợ em với”.

Anh Nông luôn túc trực bên vợ, mong có một phép màu sẽ đến.

Lời cầu khẩn của anh Nông như xát muối vào lòng, ai nghe được cũng không khỏi rơi nước mắt. Hơn lúc nào hết, mỗi một tấm lòng sẻ chia sẽ giúp anh Nông vượt qua khó khăn, giúp chị Bụi có cơ hội sống, giúp hai con người khuyết tật có thể nương tựa vào nhau.