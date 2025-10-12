Ông Huỳnh Văn Lấy (59 tuổi, ở TPHCM), nhân vật trong bài viết: "Xin giúp đỡ người chồng mắc bệnh nặng, vợ đi lượm ve chai không lo nổi viện phí".

Đầu tháng 8/2025, trong lúc dọn nhà, ông Lấy chẳng may bị ngã, chấn thương ở đùi nhưng chủ quan không đi khám. Khi vết thương hở ngày càng đau nhức, vợ ông, bà Nguyễn Thị Đèo mới nhờ người đưa ông đi khám. Tại bệnh viện Quân dân Y Miền đông, bác sĩ chẩn đoán ông bị sốc nhiễm khuẩn từ ổ áp xe đùi trái, hạ albumin máu, suy thận cấp, thiếu máu nặng.

Đại diện Báo VietNamNet trao tận tay ông Huỳnh Văn Lấy số tiền 44.001.554 đồng.

Sau hơn 1 tháng nằm viện, do ông không có bảo hiểm y tế nên ngoài tiền viện phí, gia đình còn phải lo tiền thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm, rất tốn kém..., số tiền lên tới hơn 30 triệu đồng.

Có nững lúc túng quẫn không vay mượn được, bà Đèo xin bác sĩ cho chồng xuất viện về nhà tự chăm sóc. Tuy nhiên, bác sĩ nói, nếu đưa ông Lấy về thì rất khó qua khỏi.

Cảm thương trước hoàn cảnh của ông Lấy, sau khi Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chia sẻ và giúp đỡ ông Lấy số tiền 44.001.554 đồng. Ngoài ra, các bạn đọc cũng giúp đỡ trực tiếp gia đình ông số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ông Lấy gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc Báo VietNamNet đã động viên ông trong thời gian qua.

“Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi mới vượt qua được khó khăn. Nay tôi đã được bác sĩ cho xuất viện, đi lại có phần khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng tái khám thường xuyên, tập vật lý trị liệu để không phụ tấm lòng của mọi người”, ông Lấy cảm động nói.