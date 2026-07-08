Bà Bùi Thị Năm (SN 1967) ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh nghèo Quảng Trị 12 năm chăm mẹ liệt giường, ước mong được tiếp tục học”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 39.876.970 đồng tới bà Bùi Thị Năm ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch. Ảnh: Hải Sâm

Sinh ra trong gia đình nghèo, bà Năm chỉ học đến lớp 10, sau đó đi học nghề may để mưu sinh. Nhiều năm bươn chải làm ăn, ngoài 40 tuổi, bà mới sinh được cô con gái là Bùi Nguyễn Hoàng Linh (SN 2008).

Lúc con gái được 6 tuổi, do nghề may ế ẩm, để có tiền nuôi con, bà Năm xin đi phụ hồ và tranh thủ cày cấy thêm mảnh ruộng bố mẹ bà để lại.

Cách đây 12 năm, khi đang đi làm, bà bị một bao xi măng từ trên cao rơi xuống đè trúng người bị gãy, trật cột sống. Mặc dù vào viện điều trị hơn một tháng nhưng sau đó bà vẫn mất hoàn toàn khả năng lao động.

Cũng từ đó, cô con gái 6 tuổi trở thành chỗ dựa của bà. Linh tự đạp xe đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, mang nước cho mẹ tắm rửa, vệ sinh giúp mẹ mỗi ngày.

Hiện mỗi tháng bà Năm được hưởng khoảng 1 triệu đồng trợ cấp dành cho người bệnh nặng và thêm 500 nghìn đồng hỗ trợ người chăm sóc. Khoản tiền ít ỏi ấy không đủ trang trải cuộc sống khi riêng tiền bỉm mỗi tháng đã mất khoảng 600 nghìn đồng.

Linh vừa học xong lớp 12, mặc dù em muốn tiếp tục đi học nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn. Hơn nữa không có ai chăm sóc bà Năm nên Linh không dám nghĩ đến ước mơ xa vời này.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình bà Năm, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 39.876.970 đồng.

Xúc động trước món quà của bạn đọc, bà Năm chia sẻ: “Tôi sẽ dành dụm để sắp tới cho con gái đi học và trang trải cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.