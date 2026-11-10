Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 60.616.567 đồng đến anh Hồ Trọng Độ MS (2026.227) quê ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An bị tai nạn lao động đa chấn thương nặng.

Đón nhận món quà, chị Nguyễn Thị Hà (vợ anh Độ) xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet, các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Nhờ có số tiền này, anh Độ sẽ có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Anh Độ là nhân vật trong bài viết: "Bố nguy kịch sau tai nạn, 5 con nhỏ ở Nghệ An cứ hỏi mẹ: 'Bao giờ bố về?'".

Số tiền 60.616.567 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Hồ Trọng Độ đã được trao đến gia đình

Tai nạn xảy đến với anh Độ vào ngày 14/8, khi đang làm việc tại một công trình ở tỉnh Quảng Ninh, anh bị ngã từ trên cao xuống nền bê tông. Tai nạn bất ngờ khiến anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Ngày 15/8, anh Độ được phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ và mở hộp sọ nuôi mô não. Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật đã giữ được tính mạng cho anh Độ, nhưng quá trình hồi sức dự kiến còn kéo dài và tốn kém.

Với chi phí phẫu thuật, xe cấp cứu cùng thuốc, vật tư ngoài danh mục bảo hiểm chi trả đã lên tới gần 40 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, gia đình phải chi thêm khoảng 4 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Để có tiền trang trải chi phí điều trị, gia đình anh đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Khoản tiền này là quá lớn đối với gia đình cận nghèo.

Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn, may mắn được bạn đọc Báo VietNamNet chung tay hỗ trợ kịp thời, giúp anh Độ có thêm điều kiện chữa trị.

Chị Hà cho biết, hiện anh Độ đã được xuất viện về nhà điều trị phục hồi, sau đó tiếp tục quay trở lại bệnh viện làm phẫu thuật ghép xương sọ.

Sau khi trao số tiền 60.616.567 đồng đến gia đình anh Độ, nếu thời gian tới, bạn đọc vẫn hỗ trợ anh, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình anh Độ.