Thanh Hóa:

Đó là nhận định được ông Nguyễn Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn chia sẻ khi nói về kết quả của phong trào "Bình dân học vụ số" tại địa phương.

Thanh niên xung kích đưa kỹ năng số đến từng hộ dân

Lương Sơn (thuộc huyện Thường Xuân trước kia) là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nơi đồng bào dân tộc Thái và Mường chiếm hơn 60% dân số.

Điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi và phụ nữ không có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin nói chung cũng như các công nghệ số nói riêng. Đây cũng là nguyên nhân khiến khoảng cách thông tin giữa khu vực miền núi và miền xuôi (đô thị và đồng bằng) của Thanh Hóa nói chung, của Lương Sơn nói riêng vẫn còn tồn tại những khoảng cách nhất định.

Thông qua phong trào "Bình dân học vụ số", xã Lương Sơn đang đưa kỹ năng số đến gần người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để từng bước thu hẹp khoảng cách đó, mới đây xã Lương Sơn đã triển khai đợt cao điểm 30 ngày thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, coi đây là giải pháp thiết thực nhằm giảm nghèo thông tin, giúp người dân tiếp cận tri thức, dịch vụ công và các tiện ích trên môi trường số.

Tại mỗi thôn, một tổ công nghệ số cộng đồng (gồm 5 thành viên) sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng và kỹ năng số thiết yếu vào điện thoại thông minh (cài đặt và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng, ứng dụng VNeID...).

Trong chiến dịch, người dân được hướng dẫn 5 kỹ năng số cơ bản gồm: cài đặt chữ ký số miễn phí trên ứng dụng VNeID; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; tích hợp giấy tờ và thông tin an sinh xã hội vào VNeID; thanh toán không dùng tiền mặt đối với các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội.

Bên cạnh các kỹ năng số cơ bản, người dân còn được hướng dẫn khai thác thông tin trên điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng số thiết yếu như Thanh Hóa-S, đồng thời trang bị kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện nguồn tin chính thống và biết phân biệt thông tin xấu độc, đồng thời được trang bị các kỹ năng phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của phong trào. Ngoài việc tổ chức các điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn, các đoàn viên còn đến tận nhà để hướng dẫn những người dân gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh. Với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các đoàn viên đã giúp công nghệ số đến gần hơn với người dân vùng cao.

Thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội phát triển

"Sau 6 tháng triển khai, phong trào "Bình dân học vụ số" tại xã Lương Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, 100% các thôn trên địa bàn xã Lương Sơn đã tổ chức tuyên truyền, ra mắt các mô hình chuyển đổi số cộng đồng, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là các nhóm đối tượng ít có cơ hội tiếp cận công nghệ như phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số", ông Nguyễn Minh Cảnh nhận định.

Qua phong trào "Bình dân học vụ số", nhận thức của người dân về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, hầu hết người dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các giao dịch điện tử. Ví dụ tại thôn Ngọc Thượng, một trong những thôn còn nhiều khó khăn của xã, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, đặc biệt là phụ nữ.

Nhiều chị em cho biết việc được tiếp cận công nghệ số giúp cuộc sống thuận tiện hơn, dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, học hỏi kiến thức mới và từng bước thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Không ít người tin rằng việc làm chủ công nghệ hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho thế hệ trẻ trong tương lai, góp phần thoát khỏi tình trạng lạc hậu và nghèo đói.

Song song với việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, xã Lương Sơn cũng chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số phục vụ công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số.

Địa phương phấn đấu nâng tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành được tiếp cận kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; biết sử dụng thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng các nền tảng số thiết yếu và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Đồng thời, người lao động từng bước được trang bị kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập.

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và hưởng lợi từ thành quả chuyển đổi số.

Từ một phong trào phổ cập kỹ năng công nghệ, “Bình dân học vụ số" đã biến công nghệ thành công cụ đắc lực để người dân vùng cao xóa mù thông tin và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Khi người dân biết sử dụng công nghệ để tiếp cận tri thức, dịch vụ công và các cơ hội phát triển, khoảng cách số sẽ dần được thu hẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Được biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Lương Sơn có diện tích tự nhiên 159.21 km², quy mô dân số đạt mốc 23,912 người. Về mặt phân cấp, xã Lương Sơn hiện là 1 trong 147 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa.