Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Hoàn thành trao tặng quà trước ngày 28/4. Ảnh: VGP.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trực tiếp thăm hỏi, trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại các cơ sở này.

Việc trao tặng phải hoàn thành trước ngày 28/4/2026; đồng thời các địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trong ngày 28/4.

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát đầy đủ, chính xác đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trước mắt, tập trung thống kê các trường hợp đang hưởng trợ cấp hằng tháng nhưng còn sống trong nhà tạm, nhà dột nát, gửi danh sách về Bộ Nội vụ trước ngày 20/5.

Không để gián đoạn thủ tục, chi trả chính sách

Thủ tướng yêu cầu các địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác người có công; giải quyết kịp thời, thông suốt các thủ tục công nhận người có công và chi trả trợ cấp, tuyệt đối không để gián đoạn.

Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực để tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công giai đoạn 2026–2030; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và triển khai hiệu quả các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về chính sách đối với người có công, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng nơi cư trú.

Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Quốc phòng tổng hợp danh sách con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát để đề xuất phương án hỗ trợ xóa nhà tạm, bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.