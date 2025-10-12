3 thói quen báo động

Thông tin trên được PGS.TS Lê Mạnh Cường - Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), Chủ tịch Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam chia sẻ bên lề hội nghị Khoa học Hội Hậu môn trực tràng toàn quốc lần thứ XIII tổ chức ngày 11/10 tại Thanh Hóa.

PGS Cường cho biết tỷ lệ người trẻ gặp các vấn đề về bệnh trĩ có xu hướng nhiều hơn. Trước đây, bệnh hay gặp ở người trên 35 tuổi nhưng hiện nay tỷ lệ 15-16 tuổi đến khám gia tăng, thậm chí có trẻ 10 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ ở người trẻ được PGS Cường lý giải như:

Thứ nhất, chế độ ăn uống không lành mạnh, giới trẻ hiện nay ưa chuộng đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng, thiếu chất xơ. Chế độ ăn này gây rối loạn tiêu hóa, táo bón, góp phần làm tăng áp lực lên vùng hậu môn, dẫn đến bệnh trĩ.

Thứ hai, thay đổi thói quen đại tiện. Nhiều người trẻ, trẻ em lạm dụng thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng khi đi vệ sinh, dẫn đến kéo dài thời gian ngồi toilet.

PGS Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Hải.

Nhiều người mải mê xem điện thoại ngại đại tiện, thói quen này làm mất phản xạ đại tiện tự nhiên, gây ứ đọng chất thải trong ruột, dẫn đến táo bón và tăng nguy cơ mắc trĩ.

Thứ ba, ít vận động, ngồi lâu, đặc biệt ở người trẻ làm việc văn phòng hoặc học sinh, sinh viên, làm tăng nguy cơ mắc trĩ.

Sai lầm trong điều trị bệnh trĩ

PGS Cường cho biết nhiều người tự ý điều trị theo thông tin trên mạng hoặc truyền miệng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hoại tử, chảy máu ống hậu môn hoặc biến bệnh lành tính thành nặng nề.

Ông khuyến cáo người bệnh tuyệt đối không nghe theo các phương pháp không khoa học hoặc quảng cáo thiếu căn cứ. Người bệnh cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa hoặc các kênh tư vấn uy tín tại bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Việc điều trị ở trẻ em, người trẻ cần ưu tiên điều trị nội khoa để đảm bảo an toàn và hỗ trợ quá trình phát triển.

Hiện nay, PGS Cường cho biết kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại mang lại nhiều kết quả tốt cho bệnh nhân. Các bác sĩ có thể sử dụng các phương pháp y học cổ truyền như ngâm thuốc để giảm phù nề sau phẫu thuật, mang lại hiệu quả tốt. Phẫu thuật được áp dụng khi cần thiết, với kỹ thuật và chẩn đoán chính xác để giảm tỷ lệ tái phát.

Tỷ lệ tái phát bệnh trĩ phụ thuộc vào chẩn đoán chính xác, chỉ định điều trị phù hợp và kỹ thuật phẫu thuật. Người trẻ cần nâng cao nhận thức, tránh tự ý điều trị và tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị hiệu quả.

Để phòng ngừa bệnh trĩ, người trẻ cần thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh, tạo thói quen đi đại tiện đúng giờ, không nhịn đại tiện. Chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám. Hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống đủ nước mỗi ngày (1,5-2 lít). Tránh ngồi lâu, thường xuyên đứng dậy, đi lại hoặc tập các bài tập nhẹ nhàng, tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ, yoga để cải thiện tuần hoàn máu.

