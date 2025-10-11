Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thông tin, Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học của bệnh viện vừa xử trí kịp thời cho người đàn ông trẻ sau hành động tự ý gắn bi vào bao quy đầu tại tiệm xăm hình.

Ngày 28/9, anh N.V.Đ. (30 tuổi, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện với tình trạng sưng nóng đỏ, chảy dịch mủ và loét vùng bao quy đầu. Kết quả thăm khám cho thấy có 3 viên bi dị vật nằm dưới da, vết khâu cũ nhiễm trùng nặng, hình thành giả mạc trắng. Ngay trong đêm, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bao quy đầu, lấy dị vật và làm sạch vùng tổn thương, tránh nguy cơ nhiễm trùng nặng thêm, lan rộng chuyển hoại tử.

Sau 13 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng viêm nhiễm của bệnh nhân đã được kiểm soát hoàn toàn. Hiện người bệnh khỏe mạnh, ổn định, được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nam bệnh nhân bình phục sau ca mổ. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo, các thủ thuật về bao quy đầu cần được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối, bởi bác sĩ chuyên khoa. Hành vi tự ý gắn dị vật có thể gây nhiễm trùng, sẹo xơ, biến dạng cơ quan sinh dục, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Từ nhiều năm nay, Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận không ít ca bệnh tương tự.

Thủ thuật gắn bi vào dương vật là một quy trình y tế đơn giản, thường hoàn thành trong khoảng 15-20 phút. Bác sĩ sử dụng dụng cụ y tế chuyên dụng để rạch một đường nhỏ, đặt các viên bi (có thể làm từ silicon, mã não, thủy tinh, kim loại quý, ngọc trai hoặc sứ) vào vị trí gần dây thần kinh, sau đó sát trùng, khâu vết thương và băng bó.

Nhiều nam giới tin rằng việc gắn bi giúp tăng cường bản lĩnh trong đời sống tình dục, từ đó mang lại sự tự tin, đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng việc cấy dị vật vào dương vật thực sự làm tăng khoái cảm cho bạn tình. Ngược lại, một số trường hợp ghi nhận rằng bi cấy có thể gây đau hoặc khó chịu cho nữ giới khi quan hệ, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Ngoài ra, nguy cơ nhiễm trùng có thể xảy ra nếu dụng cụ phẫu thuật không được khử trùng đúng cách, quy trình vô khuẩn không được tuân thủ nghiêm ngặt, hoặc việc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật không đảm bảo.

