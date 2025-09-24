Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (tỉnh Bắc Ninh) vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi H.H.A (5 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) vào viện trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, hoảng loạn, khóc nhiều sau khi bị chó cắn.

Theo lời kể từ người nhà, trước khi vào viện khoảng 2 giờ, cháu A. đang chơi tại nhà thì bị chó cắn vào mặt.

Khi trẻ vào viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương vùng hàm mặt với vết thương thấu má kích thước 4×2cm bờ nham nhở, thiếu hổng tổ chức, nguy cơ tổn thương ống tuyến nước bọt mang tai; các vết rách môi và má kích thước từ 2-5cm, bờ sắc. Trong miệng, khớp cắn bình thường. Bệnh nhi được chẩn đoán đa vết thương hàm mặt do chó cắn.

Trẻ được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Hương Liên, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cho biết - ê-kíp tiến hành làm sạch kỹ vết thương, cầm máu, khâu phục hồi tổn thương nhằm đảm bảo chức năng và thẩm mỹ cho trẻ. Bệnh nhi được dùng kháng sinh, giảm đau và tư vấn tiêm phòng dại theo phác đồ.

Sau 8 ngày chăm sóc và điều trị, tình trạng cháu A. đã ổn định, vết thương khô, liền tốt và được xuất viện.

Chó cắn để lại những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở vùng mặt - nơi có nhiều mạch máu, tuyến nước bọt, các bộ phận như mắt, tai, mũi, họng, khiến virus dại (nếu có) xâm nhập rất nhanh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: khi bị chó cắn, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước và xà phòng ít nhất 10-15 phút, sát trùng bằng dung dịch thích hợp, sau đó đến cơ sở y tế sớm nhất để được đánh giá, xử trí và tiêm phòng dại, uốn ván kịp thời. Các gia đình cần lưu ý tiêm phòng định kỳ cho chó nuôi bởi bệnh dại có khả năng truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát bệnh gần như không thể cứu chữa.

Bé gái 11 tuổi không còn cơ hội sống sau vài ngày chó nuôi chết Bé gái 11 tuổi được xác định dương tính với bệnh dại, không còn cơ hội cứu chữa nên gia đình xin đưa trẻ về nhà.

Bé trai bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín Trong lúc chơi ở nhà, một bé trai 6 tuổi đã bị chó nhà cắn vào bộ phận sinh dục, gây tổn thương vùng kín và niệu đạo.