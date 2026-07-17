Bệnh nhi là con của sản phụ N.T.P.U trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Sau khi sinh thường ở tuần thứ 39, bé xuất hiện tình trạng khóc yếu, giảm trương lực cơ, tím tái toàn thân và chỉ số Apgar (sức khỏe tổng thể) phút đầu tiên chỉ đạt 5 điểm.

Nhờ được hồi sức tích cực ngay tại phòng sinh, tình trạng tuần hoàn và hô hấp của trẻ có cải thiện. Bệnh nhi được hỗ trợ thở oxy rồi chuyển ngay đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, bé nhanh chóng tiến triển suy hô hấp, tăng trương lực cơ, giảm phản xạ bú và xuất hiện các cơn co giật. Nhận định trẻ bị bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ sau ngạt sơ sinh, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi đã được cứu sống. Ảnh: BVCC

Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong "thời gian vàng" ngay sau sinh. Bằng hệ thống thiết bị chuyên dụng, thân nhiệt của bé được kiểm soát chính xác ở mức 33,5 độ C trong 72 giờ, sau đó được làm ấm trở lại theo phác đồ chuẩn.

Phương pháp giảm thân nhiệt có kiểm soát làm chậm quá trình chuyển hóa tế bào não, hạn chế các phản ứng tổn thương thứ phát do thiếu oxy, ngăn ngừa hoại tử tế bào thần kinh và cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ.

Sau hồi sức tích cực, bé đã có thể tự thở bình thường, phản xạ bú tốt và hết co giật. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy tổn thương nhu mô não được kiểm soát rất tốt, mở ra cơ hội phát triển khỏe mạnh bình thường cho bệnh nhi.