Đây là thông tin được bà Michaela Bauer, Phó trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam thông tin tại Lễ Phát động Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Cục Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức vào sáng 11/9.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến năm 2025, toàn quốc có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%). Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng khoảng 15.000 trẻ em.

Bà Michaela Bauer phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Thủy

Mặc dù 100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp, tuy nhiên, theo nhận định của bà Bauer, trẻ em tại Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, bao gồm cả xâm hại và bóc lột trên môi trường mạng, cũng như lao động nặng nhọc, độc hại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận bổ sung, tình trạng bạo lực trẻ em có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát.

“Lao động trẻ em còn tồn tại ở khu vực nông, lâm, thủy sản, trong hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, những nơi rất khó kiểm tra, giám sát. Trong khi đó, mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở một số nơi còn mỏng, việc kết nối, liên thông và chuyển tuyến dịch vụ chưa đồng bộ; ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu trẻ em tại cơ sở còn chênh lệch giữa các vùng miền”, ông Luận nhìn nhận.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận thông tin, mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở một số nơi còn mỏng. Ảnh: N. Huyền

Để giải quyết những thách thức này, bà Bauer cho rằng luật pháp và chính sách thôi là chưa đủ. Điều cần thiết là một hệ thống bảo vệ trẻ em vững mạnh, tích hợp và được bảo đảm nguồn lực tài chính, với đội ngũ nhân viên công tác xã hội có năng lực, dữ liệu tin cậy, cơ chế phối hợp hiệu quả và các dịch vụ dễ tiếp cận đến mọi cộng đồng.

“Các bằng chứng quốc tế cho thấy trẻ em được bảo vệ tốt nhất khi công tác phòng ngừa và ứng phó được triển khai như một hệ thống thống nhất, xuyên suốt từ cấp quốc gia đến gia đình, nhà trường và cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cùng với sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước, trường học, gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp, truyền thông và chính các em”, bà Bauer nhấn mạnh.

Trẻ em thuộc nhóm nguy cơ sẽ được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026 - 2030 đã đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2030: - Tỷ lệ trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục giảm ít nhất 5% mỗi năm, đưa tỷ lệ lao động trẻ em từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. - 100% tỉnh, thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình dịch vụ liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. - Tất cả trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện đều sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời, phù hợp. 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em sẽ được đáp ứng theo đúng quy định pháp luật. - 100% trẻ em thuộc đối tượng bảo vệ và nguy cơ sẽ được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em kết nối dùng chung với các cơ sở dữ liệu liên quan.