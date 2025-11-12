Theo ghi nhận ở các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A đang tăng mạnh. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu tháng 10 đến nay đã ghi nhận hơn 3.720 ca mắc cúm mùa, trong đó có 479 trẻ phải nhập viện điều trị.

Tương tự, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, hiện điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Tại đây, số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng nhanh trong vài tuần qua, đa phần là trẻ em.

ThS.BS nội trú Nguyễn Đình Dũng (khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) cho biết: “Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao do hệ miễn dịch yếu, dễ gặp biến chứng nặng.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với các bệnh do virus đường hô hấp khác, nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời”.

Tuyệt đối không sử dụng Tamiflu bừa bãi

Trước tình trạng gia tăng các ca bệnh cúm, nhiều phụ huynh thấy con hắt hơi, sổ mũi đã tự ý cho uống Tamiflu với hy vọng bệnh nhanh khỏi, không để lại biến chứng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ThS.BS Trần Thu Nguyệt (Viện Y học Ứng dụng Việt Nam) cho biết: “Tamiflu là thuốc kháng virus được kê để điều trị bệnh cúm mùa. Trẻ em cũng có thể được bác sĩ kê đơn sử dụng thuốc này. Mặc dù thuốc không loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng cúm, nhưng có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng, rút ngắn thời gian mắc bệnh và hạn chế biến chứng”.

Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: BVCC

Về độ an toàn của Tamiflu, bác sĩ cho biết thuốc đã được phê duyệt sử dụng từ năm 1999 cho trẻ từ 2 tuần tuổi trở lên. Các tác dụng phụ thường nhẹ, vì vậy Tamiflu được coi là an toàn nếu dùng đúng chỉ định.

Theo đó, Tamiflu là thuốc kháng virus hoạt động bằng cách ngăn virus nhân lên trong cơ thể. Mặc dù khác với thuốc kháng sinh, nhưng cả hai đều phải được bác sĩ kê đơn, không nên tự ý mua và sử dụng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, phụ huynh cho trẻ uống Tamiflu cần theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không nên tự ý cho con uống thuốc.

“Bác sĩ nhi khoa có thể kê đơn Tamiflu cho trẻ nếu có biểu hiện sau: Sốt/ớn lạnh; ho; sổ mũi; viêm họng; đau người; mệt mỏi...

Các cha mẹ hãy nhớ rằng, bác sĩ chỉ kê đơn Tamiflu khi trẻ có các triệu chứng cúm và có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A hoặc cúm B và thường sử dụng trong vòng 48 giờ từ khi có triệu chứng. Vì vậy, cha mẹ không nên sử dụng Tamiflu bừa bãi khi chưa có chỉ định của bác sĩ”, Ths. BS Thu Nguyệt lưu ý.

Để phòng ngừa cúm nói chung và cúm A nói riêng, theo bác sĩ, người dân cần tránh tiếp xúc gần với những người mắc cúm, rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh sạch sẽ các bề mặt bằng các dung dịch sát khuẩn... Đồng thời, nên đeo khẩu trang ở những nơi tập trung đông người, trong các cơ sở y tế.