Chiều 28/5, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cung cấp thông tin cho báo chí nhân Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2026) và khẳng định chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao là giải pháp an toàn, đồng thời giải mã những lo ngại của phụ huynh xung quanh phản ứng sau uống vitamin A của trẻ.

"Lá chắn" miễn dịch bị bỏ quên

PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A đóng vai trò như một "lá chắn" sinh học đặc biệt quan trọng đối với trẻ em.

Khác với suy nghĩ của nhiều phụ huynh rằng vitamin A chỉ bổ mắt, vi chất này trực tiếp tham gia vào quá trình tăng trưởng, bảo vệ sự toàn vẹn của biểu mô và kích hoạt hệ thống miễn dịch của trẻ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng lo ngại, tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng (hay còn gọi là nạn đói tiềm ẩn) vẫn đang là một thách thức y tế toàn cầu.

Ông Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông tin tại sự kiện. Ảnh: N.Huyền

Tại Việt Nam, theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em 6- 59 tháng tuổi là 18,1%, phụ nữ có thai là 25,4% và phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%.

Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ 6- 59 tháng tuổi là 8,9%, trong đó tỷ lệ thiếu vitamin A ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc lên tới 13,4%.

Trẻ nôn trớ, sốt nhẹ sau uống vitamin A có đáng lo?

Để giải quyết triệt để tình trạng này, lãnh đạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao định kỳ hằng năm là một chiến lược bắt buộc. Đây được xem là giải pháp y tế công cộng cốt lõi giúp bảo vệ thị lực và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, trong các chiến dịch, không ít phụ huynh lo lắng khi thấy con có biểu hiện quấy khóc hoặc nôn trớ sau khi uống viên nang vitamin A liều cao.

Chia sẻ về lo ngại này, ông Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thừa nhận, sau khi tiếp nhận một lượng vitamin A liều cao đột ngột, một tỷ lệ nhỏ trẻ có thể xuất hiện các phản ứng phụ nhẹ mang tính chất tạm thời bao gồm: Thoáng buồn nôn, nôn trớ nhẹ, đi ngoài phân hơi lỏng, khóc quấy, sốt nhẹ hoặc xuất hiện hiện tượng thóp phồng nhẹ (ở nhóm trẻ nhỏ tuổi).

“Thông thường, các dấu hiệu này sẽ tự động biến mất hoàn toàn sau 24 đến 48 giờ mà không cần phải can thiệp bằng bất kỳ loại thuốc điều trị nào. Bà mẹ cần cho trẻ bú nhiều hơn, uống đủ nước.

Trường hợp sau 48 giờ mà các triệu chứng không thuyên giảm hoặc bất kỳ khi nào trẻ sốt quá cao, nôn liên tục, bố mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.