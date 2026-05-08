- Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ giáo dục tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, theo ông, các hệ thống chấm điểm AI có công bằng trong việc đánh giá năng lực học sinh?

Đây là thách thức lớn trong bối cảnh các hệ thống giáo dục tại châu Á vẫn chịu áp lực nặng nề từ truyền thống thi cử. Nếu AI được đào tạo chủ yếu từ dữ liệu thi cử truyền thống, hệ thống có xu hướng tiếp tục củng cố các tiêu chí cũ như thúc đẩy học sinh làm theo khuôn mẫu thay vì khuyến khích tư duy sáng tạo.

Các kỳ thi tiêu chuẩn vẫn rất cần thiết và có vai trò quan trọng trong đảm bảo tính công bằng và có hệ thống trong quy trình đánh giá năng lực học sinh. Tuy nhiên, những phương thức đánh giá mới nên được cân nhắc.

Khi phát triển AI, việc kết hợp giữa cho điểm truyền thống và các chỉ số liên quan đến năng lực tư duy của học sinh nên được cân nhắc. Ngoài ra, hệ thống đánh giá năng lực học tập từ AI cần phải bám sát khung quản trị rủi ro Luật Trí tuệ nhân tạo mới ban hành. Điều này giúp hệ thống giảm thiểu những thiên kiến và phản ánh đầy đủ năng lực học sinh và đảm bảo luôn lấy con người làm trung tâm.

Đặc biệt, công tác đánh giá và cho điểm không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống. Giáo viên đóng vai trò trụ cột để kiểm định lại kết quả đầu ra và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực học tập cuối cùng.

- Theo ông, việc đưa AI vào giáo dục có vai trò gì?

Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, việc ứng dụng AI để học tập, chắt lọc và tiếp cận tri thức là vô cùng quan trọng. Học kiến thức là nền tảng tiên quyết, tuy nhiên kỹ năng ứng dụng AI theo định hướng rèn luyện tư duy phản biện và giải quyết vấn đề cần được chú trọng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Ông Joseph Thia có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục tại Singapore và Việt Nam

Việc học tập đúng đắn trong môi trường giáo dục hiện đại sẽ đào tạo những thế hệ không chỉ giỏi về kiến thức, mà còn phát triển tư duy toàn diện, khả năng thích nghi và làm chủ những phát kiến khoa học đổi mới sáng tạo trong thời đại số.

- Ông nhìn nhận thế nào về việc nâng cao năng lực giáo viên và ứng dụng AI dạy học?

Chúng tôi cho rằng phát triển hệ thống AI quản lý học sinh và cơ sở vật chất là cần thiết. Tuy nhiên, để đưa hệ thống AI đi vào ứng dụng hiệu quả và có trách nhiệm, thì việc đào tạo nâng cao năng lực giáo viên ứng dụng AI trong công tác giảng dạy rất nên được chú trọng, đảm bảo theo sát định hướng và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT .

Giáo dục AI hiệu quả không chỉ đến từ năng lực công nghệ, mà còn đòi hỏi năng lực phản biện và kỹ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên. Các thầy cô cần truyền tải, định hướng và trao quyền cho học sinh phát triển toàn diện về tư duy, kỹ năng và trách nhiệm xã hội trong thời đại số.

Vai trò dẫn dắt, giảng dạy và đánh giá học sinh vẫn hoàn toàn thuộc về giáo viên. Thông qua đối thoại cởi mở, giáo viên sẽ là những người thầy, người cố vấn thấu hiểu học sinh, giúp các em hình thành năng lực tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong thời đại số. Đây là quá trình mà công nghệ không thể thay thế, bởi nó đòi hỏi quá trình trải nghiệm và tương tác giữa giáo viên và học sinh.

- Với cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Tăng trưởng khu vực Đông Nam Á của Manabie Việt Nam, ông nhận định AI trong giáo dục sẽ thay đổi thế nào trong 3-5 năm tới?

Trong 3-5 năm tới, hệ thống AI sẽ hướng đến hạ tầng học tập được cá nhân hóa cho học sinh. Công cụ này không phải để thay thế lớp học truyền thống, mà sẽ là nền tảng giúp phát huy thế mạnh riêng của từng học sinh. Trong công tác quản lý vận hành, ứng dụng AI sẽ hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học tập, theo dõi hành trình học tập theo thời gian thực và điều chỉnh nội dung giảng dạy dựa trên hiệu quả đầu ra thực tế để đảm bảo các em phát triển năng lực tư duy cốt lõi.

Ngoài ra, các hệ thống AI cũng sẽ theo sát định hướng và chỉ đạo về quản trị rủi ro của Luật Trí tuệ nhân tạo mới ban hành, đảm bảo mục tiêu ứng dụng công nghệ lấy con người làm trung tâm.

Lễ ký kết nhằm triển khai chương trình đào tạo STEM, nâng cao năng lực ứng dụng AI và Robotics cho giáo viên, học sinh

Với kỳ vọng AI trong giáo dục sẽ được ứng dụng bền vững, nhân văn và có trách nhiệm, hiện tại, Manabie Việt Nam đang tích cực phối hợp với các viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục và trường học trên các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng quản lý số, chương trình giáo dục AI và STEM. Manabie nỗ lực củng cố hệ thống giáo dục toàn diện, mang đến cơ hội học tập công bằng và dễ tiếp cận cho mọi học sinh tại Việt Nam và Đông Nam Á. Từ đó, cam kết trao quyền cho các em phát triển tư duy độc lập và sử dụng AI để học tập có trách nhiệm, từ đó trở thành công dân số toàn diện về tư duy, kỹ năng và trách nhiệm xã hội.