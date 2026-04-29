Những nhân viên xử lý hành lý vốn nổi tiếng tận tâm nhưng đang bị quá tải của Nhật Bản sẽ sớm có thêm nhân sự hỗ trợ tại sân bay Haneda (Tokyo), dù những đồng nghiệp mới này sẽ cần nghỉ ngơi thường xuyên để sạc pin.

Japan Airlines (JAL) sẽ đưa robot hình người vào thử nghiệm từ đầu tháng 5, hướng tới việc triển khai vĩnh viễn như một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng của quốc gia này.

Các robot hình người do Trung Quốc sản xuất sẽ sắp xếp hành lý của hành khách và hàng hóa trên đường băng tại Haneda - sân bay phục vụ hơn 60 triệu lượt khách mỗi năm.

JAL và đối tác kỳ vọng cuộc thử nghiệm - dự kiến kết thúc vào năm 2028 - sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhân viên con người giữa bối cảnh lượng khách quốc tế đến tăng vọt và các dự báo về tình trạng thiếu hụt lao động sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Trong một buổi trình diễn trước truyền thông tuần này, một robot cao 130cm do công ty Unitree có trụ sở tại Hàng Châu sản xuất đã chậm rãi "đẩy" hàng hóa lên băng chuyền cạnh một máy bay chở khách của JAL và vẫy tay với một đồng nghiệp khuất tầm nhìn.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Chủ tịch JAL Ground Service, ông Yoshiteru Suzuki, cho biết việc sử dụng robot để thực hiện các công việc đòi hỏi thể lực sẽ "chắc chắn làm giảm gánh nặng cho người lao động và mang lại lợi ích đáng kể cho nhân viên".

Tuy nhiên, ông Suzuki nói thêm rằng một số nhiệm vụ trọng yếu, chẳng hạn như quản lý an toàn, sẽ tiếp tục do con người đảm nhận.

Nhật Bản đang phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng đồng thời của du khách nước ngoài và tình trạng dân số già hóa, suy giảm.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, hơn 7 triệu người đã đến thăm nước này trong hai tháng đầu năm 2026, tiếp nối mức kỷ lục 42,7 triệu người vào năm ngoái.

Theo một ước tính, Nhật Bản sẽ cần hơn 6,5 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040 để đạt được các mục tiêu tăng trưởng khi lực lượng lao động bản địa tiếp tục thu hẹp.

Dân số người nước ngoài tại quốc gia này đã tăng mạnh trong những năm gần đây nhưng chính phủ hiện đang chịu áp lực chính trị phải kiểm soát nhập cư.

Chủ tịch GMO AI and Robotics – đối tác của JAL, ông Tomohiro Uchida, nhận định: "Dù các sân bay có vẻ được tự động hóa và tiêu chuẩn hóa cao, các hoạt động hậu cần của họ vẫn phụ thuộc nhiều vào sức lực của con người và phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng".

Robot có thể hoạt động liên tục trong hai đến ba giờ và các công ty đang có kế hoạch sử dụng chúng để thực hiện các nhiệm vụ khác như dọn dẹp khoang hành khách máy bay.

(Theo The Guardian)