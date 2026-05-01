Jensen Huang có lẽ là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến tương lai của công việc. Với vai trò đồng sáng lập và CEO của Nvidia, ông đã biến một công ty từng tập trung vào đồ họa trò chơi máy tính thành một đế chế sản xuất chip trung tâm của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Nvidia hiện là công ty giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường vượt 5.100 tỷ USD, trong khi tài sản cá nhân của ông Huang đã tăng vọt qua mốc 175 tỷ USD, đưa ông vào danh sách 10 người giàu nhất hành tinh.

Tuy nhiên, cuộc đời thời trẻ của Huang phản ánh câu chuyện Giấc mơ Mỹ của rất nhiều người nhập cư. Sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), ông chuyển đến Mỹ từ thời thơ ấu vào những năm 1970.

Cùng anh trai, ông theo học trường nội trú ở Kentucky trước khi gia đình định cư tại Oregon. Đến năm 15 tuổi, Huang trải qua hàng loạt công việc lặt vặt như giao báo, rửa bát tại nhà hàng Denny's và nhổ cỏ thuê.

CEO Nvidia Jensen Huang nhận giải thưởng danh giá của IEEE - tổ chức nghề nghiệp kỹ thuật lớn nhất thế giới. Ảnh: IEEE

Ông tốt nghiệp trung học sớm hai năm và theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Tiểu bang Oregon. Tại đây, ông gia nhập IEEE - tổ chức nghề nghiệp kỹ thuật lớn nhất thế giới và bắt đầu tận mắt chứng kiến công nghệ có thể định hình tương lai sâu sắc đến mức nào.

Nhiều thập kỷ sau, chính tổ chức này đã trao tặng Huang danh hiệu cao quý nhất, Huy chương Danh dự vì những bước tiến tiên phong trong công nghệ. Tại lễ trao giải, ông Huang đã phác thảo tầm nhìn của mình về kỷ nguyên AI.

Ông cho rằng AI là cơ hội để tạo ra những ngành công nghiệp mới, việc làm hoàn toàn mới. Song, tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến mọi công việc. Có những công việc không còn cần thiết nữa nhưng cũng có nhiều công việc mới vượt quá trí tưởng tượng hiện tại sẽ ra đời.

Giống như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, Huang chỉ ra một con đường sự nghiệp sẽ đặc biệt quan trọng trong những năm tới: kỹ thuật. "Các kỹ sư xét cho cùng là những người lấy một phát minh và thúc đẩy nó theo cách an toàn, có lợi và mang tính bước ngoặt đối với xã hội", vị CEO 63 tuổi chia sẻ. Ông đặt niềm tin các kỹ sư trong ngành AI sẽ thúc đẩy công nghệ này để phục vụ một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại.

Dữ liệu thực tế cũng ủng hộ quan điểm này. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, việc làm trong các chuyên ngành kỹ thuật, bao gồm kỹ thuật điện và điện tử cùng phần cứng máy tính, dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình toàn quốc.

Nvidia hiện cũng có kế hoạch nhân đôi lực lượng lao động hiện tại lên 75.000 nhân viên trong thập kỷ tới.

Không chỉ sự nghiệp, ngành kỹ thuật còn định hình sâu sắc cuộc sống cá nhân của Huang. Trong một lớp học kỹ thuật điện, chàng thanh niên 17 tuổi Huang đã gặp bà Lori Mills, người sau này trở thành vợ ông. Ông nhớ lại đã nói với bà trong buổi hẹn hò đầu tiên rằng mình sẽ trở thành CEO ở tuổi 30.

Sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nhất vào năm 1984, Huang làm việc tại Sun Microsystems. Nơi đây, ông gặp gỡ hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem - bộ ba sau này đã phác thảo ý tưởng thành lập Nvidia tại một gian hàng của Denny's vào năm 1993, đúng năm Huang tròn 30 tuổi.

Dù đã xây dựng được một trong những công ty có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện đại, Huang chia sẻ định nghĩa về thành công của ông đã thay đổi theo thời gian. "

Tất cả những gì tôi học được là mục đích không chỉ nằm ở việc thúc đẩy công nghệ hay xây dựng các công ty thành công và trở nên giàu có", ông nói. "Mục đích cuối cùng chính là gia đình và những người bạn yêu thương. Chính vì họ mà chúng ta làm những điều này".