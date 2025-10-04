Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp ngày 30/9 về tình hình triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Thông báo nêu rõ, sau khi nghe báo cáo của Bộ KH&CN cùng ý kiến của các bộ, cơ quan dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhận xét: Sau 3 tháng triển khai Quyết định 1131 ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, Bộ KH&CN và các bộ, cơ quan đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược còn chậm do đây là việc khó và mới, các bộ, cơ quan chưa có kinh nghiệm triển khai, nên vẫn còn khá lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, các cơ quan cần khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm, chủ động phối hợp, đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả góp phần thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược.

An ninh mạng là 1 trong 11 nhóm công nghệ chiến lược trong Danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1131 ngày 12/6/2025.

Để đẩy nhanh tiến độ và tổ chức triển khai có hiệu quả 11 nhóm công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ đạo Bộ KH&CN triển khai một số nội dung công việc.

Cụ thể là, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thiết bị bay không người lái - UAV vào nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, bám sát các chỉ đạo định hướng về việc nghiên cứu, phát triển UAV phục vụ phát triển đất nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tại thông báo 357 ngày 24/9/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thành lập các hội đồng, nhóm chuyên gia để tham vấn về thể chế, chính sách, chiến lược, phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao, các nhiệm vụ, dự án cần thực hiện đối với từng nhóm công nghệ chiến lược; thành phần bao gồm các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, lưu ý kết nối chặt chẽ với các Mạng lưới đổi mới sáng tạo sẵn có do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính) điều hành để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học tham gia.

Bộ KH&CN cũng được yêu cầu tổ chức xây dựng chương trình triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”. Nhiệm vụ trọng tâm là hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và nâng cao năng lực làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ nguồn và có lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi.

Chương trình thực hiện các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025 cần được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 30/10/2025. Với chương trình triển khai các nhóm công nghệ chiến lược còn lại, thời gian trình Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 31/12/2025.

Bộ KH&CN phải chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan đề xuất các cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát – sandbox để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác nhằm tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để kế thừa và phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động đánh giá tác động, cung cấp thông tin về nhu cầu ứng dụng, đặt hàng các công nghệ và sản phẩm thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược, bao gồm các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, gửi Bộ KH&CN để tổng hợp, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.