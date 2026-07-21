Khánh Hòa:

Chỉ thị số 11 về đẩy mạnh công tác huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành đầu tháng 4/2026.

Trong kế hoạch triển khai Chỉ thị số 11 vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hòa ký ban hành (trung tuần tháng 7), lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nêu rõ yêu cầu phải “đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá hàng Việt Nam bằng các hình thức đa dạng, hiện đại”.

Nhiệm vụ đầu tiên được ghi rõ trong kế hoạch là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp địa phương, với 4 nội dung cụ thể gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 11 đến các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thương hiệu của tỉnh Khánh Hòa;

Tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do (FTA), tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu nhập khẩu của các thị trường quốc tế, hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi từ FTA để mở rộng thị trường xuất khẩu; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng...

Tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thương hiệu của tỉnh.

Theo lộ trình của UBND tỉnh, thời gian tới, Sở Công Thương phải đẩy mạnh giới thiệu và quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia; vận động, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các FTA, giúp doanh nghiệp của tỉnh nắm bắt các cam kết FTA, tận dụng hiệu quả các ưu đãi để đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường; Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường xuất khẩu, nhu cầu thị trường quốc tế để cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tích cực tuyên truyền, vận động hợp tác xã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm và phát triển thương hiệu để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Với các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; cung cấp thông tin thị trường, tiêu chuẩn nhập khẩu và xu hướng tiêu dùng cho doanh nghiệp hội viên; Hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia thực hiện Chỉ thị số 11; lồng ghép các hoạt động giữ gìn văn hóa truyền thống và quảng bá du lịch, thương hiệu, sản phẩm của địa phương ra thị trường quốc tế.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích học sinh, sinh viên, lưu học sinh Khánh Hòa ở nước ngoài quảng bá sản phẩm “Make in Vietnam”, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại các hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật, diễn đàn thanh niên, sinh viên quốc tế tại những nước sở tại các em đang theo học.